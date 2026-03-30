Bloggerul pro-Kremlin, care l-a atacat pe Putin, externat după o săptămână de spitalizare la psihiatrie

Ilia Remeslo / sursa foto: captură video
Bloggerul cunoscut pentru pozițiile sale pro-Kremlin a fost externat recent dintr-un spital de psihiatrie, după ce a petrecut aproximativ o săptămână sub supraveghere medicală, informează verstka.media.

Bloggerul Ilia Remeslo a fost externat dintr-un spital de psihiatrie

Bloggerul și avocatul pro-Kremlin Ilia Remeslo a stârnit controverse după ce a postat pe Telegram un mesaj în care îl numea pe Vladimir Putin „președinte ilegitim” și solicita demisia sa.

În aceeași postare, Ilia Remeslo a caracterizat războiul din Ucraina drept „eșuat”, subliniind impactul grav asupra economiei Rusiei și asupra nivelului de trai al cetățenilor. Ulterior, bloggerul a fost internat la Spitalul de Psihiatrie nr. 3 din Sankt Petersburg.

Mai exact, conform informațiilor difuzate de canalul Telegram Mash, Remeslo, în vârstă de 42 de ani, a fost internat timp de o săptămână la Clinica Skvortsov-Stepanov, într-o secție destinată pacienților cu psihoză depresivă și tulburări, iar acum a fost externat. Spitalizarea a fost efectuată „la cererea unor terțe părți” și, așa cum s-a afirmat, Remeslo nu a opus rezistență.

Spitalizare după comentarii controversate

Controversa în jurul lui Ilia Remeslo a izbucnit în seara zilei de 17 martie 2026, când bloggerul a publicat neașteptat mai multe mesaje pe rețelele sociale în care a criticat președintele rus Vladimir Putin și conflictul din Ucraina. În postările sale, el a afirmat că liderul de la Kremlin ar trebui să demisioneze și a subliniat că nu intenționează să părăsească Rusia.

Ilia Remeslo, Vladimir Putin

Ilia Remeslo, Vladimir Putin / sursa foto: captură video

La doar o zi distanță, au apărut informații despre internarea lui într-un spital de psihiatrie, într-o secție destinată pacienților aflați la primele episoade psihotice. Familia sa a precizat că starea lui era „mai mult sau mai puțin satisfăcătoare”.

Comandantul Forțelor Speciale Akhmat, Apti Alaudinov, a confirmat că mesajele au fost publicate chiar de blogger și nu prin intermediul unor conturi piratate. Totodată, el a menționat că există posibilitatea ca Ilia Remeslo să fi fost supus presiunilor care l-au determinat să facă aceste declarații.

Cum s-a făcut remarcat Ilia Remeslo

Ilia Remeslo este cunoscut pentru implicarea sa în diverse acțiuni împotriva activiștilor și criticilor regimului, colaborând în trecut cu agențiile de aplicare a legii.

Printre altele, el a depus plângeri împotriva liderului opoziției de atunci, Alexei Navalnîi, și a semnalat autorităților încălcări ale legii privind „agenții străini”, ceea ce a condus la aplicarea unor amenzi.

De asemenea, Remeslo a fost vocal în criticile sale la adresa corespondenților de război ruși, acuzându-i că exploatează conflictul din Ucraina pentru câștig personal. După ce a fost spitalizat, canalele Telegram au relatat că sora lui deține un centru de formare în domeniul psihiatriei.

Anterior, publicația Verstka a scris despre modul în care Remeslo și-a exprimat criticile față de Vladimir Putin și a discutat cu presa despre interacțiunile sale cu Administrația Prezidențială.

