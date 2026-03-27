Noi amenințări din Rusia la adresa NATO. Lituania și Polonia, vizate într-un discurs propagandistic

Un cunoscut susținător al Kremlinului a lansat un mesaj extrem de agresiv la adresa unor state membre NATO, sugerând posibilitatea unor atacuri în contextul războiului din Ucraina, relatează publicația Express.

Vladimir Soloviov, una dintre vocile proeminente din media rusă apropiată de Vladimir Putin, a făcut afirmații dure în cadrul emisiunii sale radio „Full Contact”, unde a adus în discuție rolul unor state din NATO în conflict.

Acesta a sugerat că Lituania ar putea deveni parte a războiului, invocând presupuse legături cu incidente din apropierea regiunii Sankt Petersburg.

În intervenția sa, Soloviov a ridicat mai multe scenarii legate de posibile acțiuni militare și a indicat că Rusia ar putea reacționa în forță.

„O dronă a căzut în Lituania. De unde a decolat? Dacă dronele zboară prin teritoriul Lituaniei, le putem doborî acolo? Dacă decolează de pe teritoriul Lituaniei, suntem obligați să distrugem locurile lor de lansare? Prin urmare, am explicat Lituaniei că, pe baza acestui fapt, este un participant în acest conflict? Prin urmare, putem folosi toate forțele și mijloacele noastre împotriva ei... Cred că acest lucru este absolut rațional și justificat. Dacă acest lucru este dovedit, ar trebui să existe o lovitură asupra Lituaniei. Nu-mi pasă că este o țară NATO”, a spus acesta.

Afirmațiile sugerează o posibilă justificare pentru extinderea conflictului, în cazul în care anumite acțiuni ar fi atribuite acestui stat.

Discursul a continuat cu referiri la Polonia, unde Soloviov a evocat inclusiv scenarii de atacuri severe.

„Polonia încearcă să pună la cale ceva? Să vedem. Au învățat deja cum să supraviețuiască unui atac cu o armă nucleară tactică? Sper că, în privința lor, nu vom considera că totul este în regulă. Sper că nu sunt frații noștri și că îi putem lovi fără milă. Dacă este bine sau rău este o altă problemă. Învingătorii scriu cărțile de istorie. Noi trebuie să câștigăm”, a mai declarat Soloviov.

Mesajele transmise reflectă un discurs dur și escaladant, în contextul tensiunilor internaționale generate de conflictul din Ucraina.