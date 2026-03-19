Provocare rusească la granița NATO. Ce se întâmplă în Estonia și ce ar fi „Republia Populară Narva”

O campanie online cu mesaje pro-ruse atrage atenția autorităților și experților în securitate după ce a început să prezinte orașul estonian Narva drept o presupusă „republică populară”, potrivit EuroNews.

Inițiativa, desfășurată în principal pe rețele sociale și platforme de mesagerie, include simboluri fabricate, hărți modificate și mesaje care reproduc retorica utilizată anterior în estul Ucrainei și în Crimeea.

Potrivit unei analize realizate de platforma estoniană anti-propagandă Propastop, campania este construită în jurul unei narațiuni separatiste. Aceasta vizează regiunea de nord-est a Estoniei, aflată la granița cu Rusia, unde populația vorbitoare de limbă rusă este majoritară.

Pe rețelele sociale, Narva — al treilea oraș ca mărime din Estonia — este prezentat drept o „Republică Populară Narva”, cu propriul steag, stemă și frontiere desenate simbolic. Mesajele distribuite includ apeluri la autonomie și, în unele cazuri, la acțiuni de sabotaj.

Cel mai vizibil canal asociat acestei campanii, intitulat „Narva Republic”, a fost creat în iulie anul trecut, dar a devenit activ abia în februarie 2026. Conținutul publicat combină teme privind presupusa discriminare a minorității rusofone cu afirmații menite să amplifice temerile legate de un posibil conflict.

Un exemplu este o postare din 19 februarie, care îl citează pe ministrul estonian de externe Margus Tsahkna: „Armata estoniană va trece granița și va muta războiul pe teritoriul Rusiei dacă armata rusă invadează Estonia”, încheiată cu întrebarea: „Vă este frică?”. În contextul original, declarația făcea referire la un scenariu de apărare, nu la o acțiune ofensivă preventivă.

Expertul militar Carlo Masala consideră că această campanie face parte dintr-o strategie mai amplă de influență. El a declarat că este „parte a unei campanii de război psihologic” și că, deși nu există indicii privind o amenințare militară imediată, fenomenul „nu ar trebui luat în derâdere”.

Conținutul distribuit include meme-uri, umor de tip „dark” și scenarii fictive. Unele postări prezintă rutine zilnice ale unei așa-numite „miliții Narva”, descriind în mod ironic „capturarea” unor orașe estoniene precum Sillamäe sau Kohtla-Järve.

De asemenea, sunt distribuite hărți ale unei presupuse entități separatiste, alături de simboluri grafice și culori asociate acesteia.

În eventualitatea unei escaladări, planurile de apărare ale NATO ar putea fi activate. Masala a explicat că „prezența germană în Lituania ar fi, desigur, solicitată imediat ca întărire”.

Brigada germană staționată în apropierea graniței cu Belarus are rol de descurajare, dar ar putea deveni relevantă într-un scenariu de conflict.

Totodată, expertul a subliniat că deciziile privind mobilizarea acestor forțe depind de contextul politic și militar și că detaliile planurilor NATO nu sunt publice.

Narva are aproximativ 50.000 de locuitori, dintre care peste 90% sunt vorbitori de limbă rusă. Deși narațiunile pro-Kremlin prezintă frecvent această comunitate drept marginalizată, relatări anterioare indică faptul că mulți locuitori nu se consideră discriminați.

🇪🇪 The Kremlin has launched a large-scale disinformation campaign promoting separatism in Estonia Social media posts are spreading calls to create a so-called “Narva People’s Republic” in the eastern part of the country. These messages urge armed action, distribution of… pic.twitter.com/riWjraDTjD — Visegrád 24 (@visegrad24) March 17, 2026

Serviciul de informații interne din Estonia consideră că activitatea online face parte dintr-o „campanie coordonată”. Un purtător de cuvânt al instituției a declarat pentru presa locală că „astfel de tactici au mai fost folosite, atât în Estonia, cât și în alte părți” și că reprezintă „o metodă simplă și ieftină de a provoca și intimida societatea”.

Potrivit evaluării autorităților, obiectivul este generarea de confuzie și slăbirea coeziunii sociale.

Crearea unor așa-numite „republici populare” este o strategie utilizată anterior în regiuni precum Donetsk și Luhansk, în estul Ucrainei. De asemenea, în timpul anexării Crimeei, au fost folosite metode similare de control și influență.

Analistul politic Nico Lange a avertizat că apariția unei astfel de narațiuni în Narva „pregătește terenul pentru afirmații ulterioare privind opresiunea și apeluri la ‘protecție’ din partea Moscovei”.