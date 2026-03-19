Provocare rusească la granița NATO. Ce se întâmplă în Estonia și ce ar fi „Republia Populară Narva”

Provocare rusească la granița NATO. Ce se întâmplă în Estonia și ce ar fi „Republia Populară Narva”Narva / sursa foto: captură video
O campanie online cu mesaje pro-ruse atrage atenția autorităților și experților în securitate după ce a început să prezinte orașul estonian Narva drept o presupusă „republică populară”, potrivit  EuroNews.

Inițiativa, desfășurată în principal pe rețele sociale și platforme de mesagerie, include simboluri fabricate, hărți modificate și mesaje care reproduc retorica utilizată anterior în estul Ucrainei și în Crimeea.

Narațiune separatistă promovată online

Potrivit unei analize realizate de platforma estoniană anti-propagandă Propastop, campania este construită în jurul unei narațiuni separatiste. Aceasta vizează regiunea de nord-est a Estoniei, aflată la granița cu Rusia, unde populația vorbitoare de limbă rusă este majoritară.

Pe rețelele sociale, Narva — al treilea oraș ca mărime din Estonia — este prezentat drept o „Republică Populară Narva”, cu propriul steag, stemă și frontiere desenate simbolic. Mesajele distribuite includ apeluri la autonomie și, în unele cazuri, la acțiuni de sabotaj.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  20 martie 2026. Now Ruz. Echinocțiul de primăvară
Ce a mâncat Nicușor Dan la întâlnirea cu Macron, Merz și Guterres

Cel mai vizibil canal asociat acestei campanii, intitulat „Narva Republic”, a fost creat în iulie anul trecut, dar a devenit activ abia în februarie 2026. Conținutul publicat combină teme privind presupusa discriminare a minorității rusofone cu afirmații menite să amplifice temerile legate de un posibil conflict.

Un exemplu este o postare din 19 februarie, care îl citează pe ministrul estonian de externe Margus Tsahkna: „Armata estoniană va trece granița și va muta războiul pe teritoriul Rusiei dacă armata rusă invadează Estonia”, încheiată cu întrebarea: „Vă este frică?”. În contextul original, declarația făcea referire la un scenariu de apărare, nu la o acțiune ofensivă preventivă.

Elemente de propagandă și război psihologic

Expertul militar Carlo Masala consideră că această campanie face parte dintr-o strategie mai amplă de influență. El a declarat că este „parte a unei campanii de război psihologic” și că, deși nu există indicii privind o amenințare militară imediată, fenomenul „nu ar trebui luat în derâdere”.

Conținutul distribuit include meme-uri, umor de tip „dark” și scenarii fictive. Unele postări prezintă rutine zilnice ale unei așa-numite „miliții Narva”, descriind în mod ironic „capturarea” unor orașe estoniene precum Sillamäe sau Kohtla-Järve.

De asemenea, sunt distribuite hărți ale unei presupuse entități separatiste, alături de simboluri grafice și culori asociate acesteia.

Posibile implicații alei campaniei online

În eventualitatea unei escaladări, planurile de apărare ale NATO ar putea fi activate. Masala a explicat că „prezența germană în Lituania ar fi, desigur, solicitată imediat ca întărire”.

Brigada germană staționată în apropierea graniței cu Belarus are rol de descurajare, dar ar putea deveni relevantă într-un scenariu de conflict.

Totodată, expertul a subliniat că deciziile privind mobilizarea acestor forțe depind de contextul politic și militar și că detaliile planurilor NATO nu sunt publice.

Contextul local și reacția autorităților

Narva are aproximativ 50.000 de locuitori, dintre care peste 90% sunt vorbitori de limbă rusă. Deși narațiunile pro-Kremlin prezintă frecvent această comunitate drept marginalizată, relatări anterioare indică faptul că mulți locuitori nu se consideră discriminați.

Serviciul de informații interne din Estonia consideră că activitatea online face parte dintr-o „campanie coordonată”. Un purtător de cuvânt al instituției a declarat pentru presa locală că „astfel de tactici au mai fost folosite, atât în Estonia, cât și în alte părți” și că reprezintă „o metodă simplă și ieftină de a provoca și intimida societatea”.

Potrivit evaluării autorităților, obiectivul este generarea de confuzie și slăbirea coeziunii sociale.

Un tipar cunoscut în regiune

Crearea unor așa-numite „republici populare” este o strategie utilizată anterior în regiuni precum Donetsk și Luhansk, în estul Ucrainei. De asemenea, în timpul anexării Crimeei, au fost folosite metode similare de control și influență.

Analistul politic Nico Lange a avertizat că apariția unei astfel de narațiuni în Narva „pregătește terenul pentru afirmații ulterioare privind opresiunea și apeluri la ‘protecție’ din partea Moscovei”.

