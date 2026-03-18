Candidata extremei stângi a pierdut alegerile primare din Partidul Democrat

Alegerile primare pentru desemnarea candidatului democrat în cel de-al nouă-lea district congresional din statul Illinois au adus în prim-plan o confruntare între figuri politice consacrate și reprezentanți ai noii generații, potrivit Fox News.

Scrutinul a fost organizat în contextul retragerii din activitate a deputatei Jan Schakowsky, care a reprezentat districtul timp de aproape trei decenii. Rezultatul votului a stabilit câștigătorul unei curse considerate decisive pentru viitorul politic al zonei.

Primarul orașului Evanston, Daniel Biss, a obținut victoria în cadrul alegerilor primare, devansând alți 14 candidați înscriși în competiție. Acesta este fost legislator la nivel statal și a beneficiat de sprijinul direct al congresmanei în funcție, Jan Schakowsky.

Victoria lui Biss vine într-un context favorabil pentru Partidul Democrat, întrucât districtul este considerat unul sigur pentru această formațiune politică.

Potrivit Cook Political Report, circumscripția are un indice de orientare politică de D+19, ceea ce indică un avantaj consistent pentru democrați. În aceste condiții, câștigătorul alegerilor primare este considerat favorit cert pentru scrutinul general programat în luna noiembrie.

Printre candidații care au atras atenția s-a numărat Kat Abughazaleh, în vârstă de 26 de ani, cunoscută ca influencer pe rețelele sociale și fostă jurnalistă la Media Matters.

Ea a reprezentat o parte a generației tinere, activă politic, care și-a exprimat în mod repetat nemulțumirea față de conducerea tradițională a Partidului Democrat.

Pe site-ul său de campanie, Abughazaleh a promovat ideea unei schimbări în modul de organizare politică, afirmând că propune „un nou tip de campanie democrată” și subliniind că „dacă ești un miliardar de dreapta sau un membru al clasei de consultanți democrați, această campanie nu este pentru tine”.

În cadrul unei dezbateri din timpul campaniei, aceasta a declarat că nu susține actuala conducere a liderului minorității democrate din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries.

Campania lui Abughazaleh a fost marcată și de controverse. La sfârșitul anului precedent, aceasta a fost inculpată în baza unor acuzații federale legate de un incident în care un grup de persoane ar fi atacat un vehicul al agenției americane pentru imigrație (ICE), în apropierea unei facilități din suburbia orașului Chicago.

În același timp, competiția a inclus și candidați cu poziționări mai moderate. Una dintre contracandidate, susținută de grupuri asociate Comitetului pentru Afaceri Publice Americano-Israeliene (AIPAC), a declarat că îl sprijină pe Hakeem Jeffries. Daniel Biss, câștigătorul alegerilor, nu și-a exprimat public o poziție în această privință.

Districtul 9 din Illinois include părți din orașul Chicago și din suburbiile nordice ale acestuia, fiind considerat un bastion democrat. Retragerea lui Jan Schakowsky, după aproape 30 de ani de activitate în Congres, marchează o schimbare semnificativă pentru reprezentarea politică a regiunii.

Anterior, Daniel Biss a candidat și pentru funcția de guvernator al statului Illinois, însă a pierdut alegerile primare în fața actualului guvernator, JB Pritzker.

Rezultatul alegerilor primare indică o consolidare a susținerii pentru candidații cu experiență administrativă și susținere instituțională, în detrimentul celor care propun schimbări radicale în interiorul partidului.