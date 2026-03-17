Comratul merge la alegeri pe 21 iunie, după ce Evghenia Guțul, apropiată de Șor, a fost condamnată

Republica Molodva. Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei vor avea loc pe 21 iunie, decizia fiind adoptată în cadrul ședinței din 17 martie a legislativului de la Comrat. Hotărârea vine după aprobarea componenței parțiale a comisiei electorale regionale, un pas esențial pentru deblocarea procesului electoral, întârziat de mai multe luni.

Deputații au desemnat șase membri ai comisiei: trei din partea Adunării Populare – Petr Zaharia, Natalia Constandoglo și Serghei Stoianoglo – și alți trei din partea Comitetului Executiv – Victor Bulgar, Fiodor Dobrob și Piotr Zlatov.

Alți trei membri urmează să fie delegați de instanțele de judecată. Deputații au criticat însă întârzierea acestui proces, menționând că solicitările au fost expediate încă din 23 ianuarie, fără un răspuns până în prezent.

În cadrul aceleiași ședințe, deputații nu au susținut un proiect care viza modificarea denumirii și statutului organului electoral din Găgăuzia, în conformitate cu prevederile Codului Electoral.

Printre propuneri s-a numărat ideea de a recunoaște Comisia Electorală Centrală de la Comrat și Consiliul Electoral de Circumscripție al Găgăuziei drept aceeași instituție, dar cu denumiri diferite în funcție de tipul alegerilor organizate. Inițiativa nu a întrunit însă numărul necesar de voturi.

Deși o parte dintre deputați au propus amânarea stabilirii datei scrutinului până la expirarea termenului de contestare în instanță a deciziilor privind componența comisiei electorale, majoritatea a optat pentru stabilirea imediată a datei alegerilor.

Vicepreședintele Adunării Populare, Georgii Leiciu, a declarat că nu există impedimente reale pentru organizarea scrutinului.

„Cel mai important lucru care să se întâmple astăzi, este stabilitatea datei alegerilor”, a declarat acesta.

Mandatul actualei Adunări Populare a expirat încă în toamna anului trecut, însă organizarea alegerilor a fost blocată din cauza disputelor privind funcționarea organului electoral din regiune.

Anterior, fusese stabilită data de 22 martie pentru desfășurarea alegerilor, însă aceasta nu a mai fost respectată după ce Curtea Supremă de Justiție a suspendat deciziile privind componența comisiei electorale de la Comrat.

Situația rămâne complicată și din punct de vedere juridic. Săptămâna trecută, Ministerul Justiției al Republicii Moldova a sesizat Curtea Constituțională a Republicii Moldova pentru a verifica constituționalitatea unor prevederi din legea privind statutul juridic special al Găgăuziei. Autorii sesizării consideră că anumite articole ar putea depăși competențele stabilite pentru autonomie și ar contraveni Constituției.

În paralel cu procesul electoral, scena politică din Găgăuzia este marcată de noi tensiuni. Victor Petrov, unul dintre adjuncții bașcanei Evghenia Guțul, a fost suspendat din funcție.

Decizia a fost luată de prim-vicepreședintele Comitetului Executiv, Ilia Uzun, în contextul în care Petrov are statut de învinuit într-un dosar penal.

Potrivit documentului oficial, acesta este acuzat de spălare de bani și evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Codul Penal. Suspendarea rămâne în vigoare până la clarificarea tuturor circumstanțelor în dosarul respectiv.

Victor Petrov a ajuns în funcția de adjunct al bașcanei după o întâlnire cu Ilan Șor, desfășurată în Israel. Anterior, acesta a fost deputat în Adunarea Populară și s-a remarcat prin activitatea în cadrul organizației „Celula Anticriză a Poporului”.

Pe 22 februarie 2024, Uniunea Europeană l-a inclus pe Petrov pe lista sancțiunilor, alături de Ilan Șor. Potrivit deciziei, acesta „este angajat activ în răspândirea dezinformării, incitând la violență și frică în rândul găgăuzilor din Moldova”.

De asemenea, documentul menționează că Petrov susține acțiuni și politici care subminează democrația, statul de drept și stabilitatea în Republica Moldova.