Victor Petrov, mâna dreaptă a bașcanei Evghenia Guțul, în instanță cu România după ce i-a fost interzisă intrarea pe teritoriul UE

Republica Moldova. Adunctul bașcanei Găgăuziei Evghenia Guțul, Victor Petrov, a dat în judecată Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, după ce, în martie 2025, i-a fost refuzată intrarea în România. Autoritățile române au motivat decizia prin faptul că Petrov figurează pe lista persoanelor sancționate de Uniunea Europeană pentru implicarea în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova.

Într-o decizie adoptată în februarie 2024, Consiliul Uniunii Europene a stabilit că Victor Petrov „sprijină acţiuni şi politici care subminează şi ameninţă democraţia, statul de drept şi stabilitatea în Republica Moldova”, invocând implicarea sa în subminarea proceselor politice democratice şi în destabilizarea ordinii constituţionale.

În motivarea oficială a sancțiunilor, Consiliul European arată că Petrov este adjunctul bașcanului Adunării Populare a Găgăuziei și lider al Uniunii Poporului din Găgăuzia, o mișcare sociopolitică pro-rusă care a fuzionat cu partidul „Renaștere”. Potrivit documentului, Petrov ar primi sprijin politic din partea lui Ilan Șor și ar fi implicat activ în diseminarea de informații false, incitare la violență și cultivarea fricii în rândul populației găgăuze privind o posibilă pierdere a autonomiei.

Totodată, autoritățile Republicii Moldova au blocat unul dintre site-urile sale, gagauznews.md, însă activitatea de propagare ar fi continuat printr-un nou domeniu, gagauznews.com, și prin declarațiile publice ale lui Petrov.

În pofida sancțiunilor europene, pe 1 martie 2025 Victor Petrov s-a prezentat la un punct de trecere a frontierei din subordinea Poliției de Frontieră Iași, declarând că se îndreaptă spre Bulgaria. După verificarea bazelor de date, polițiștii români i-au refuzat intrarea în România.

Petrov a contestat decizia în instanță, solicitând anularea interdicției, radierea măsurii din bazele de date și recunoașterea dreptului său de liberă circulație pe teritoriul României. El a susținut că nu i-au fost comunicate motivele refuzului și nici durata aplicării măsurii.

Dosarul a fost inițial înregistrat la Tribunalul Iași, dar a fost ulterior transferat la Curtea de Apel București, unde urmează să fie judecat începând cu 13 martie 2026.

Acesta nu este primul proces intentat de Victor Petrov împotriva autorităților române. Pe 29 mai 2024, el a încercat să intre în România printr-un punct de trecere din raza Poliției de Frontieră Giurgiu, deși se afla deja sub sancțiunile Consiliului Uniunii Europene. Și atunci i-a fost refuzată intrarea.

Petrov a acționat în judecată și Inspectoratul de Frontieră Giurgiu, avocatul său susținând că decizia Consiliului European ar avea doar caracter de „recomandare”. Pe 4 decembrie 2025, Tribunalul Giurgiu i-a respins acțiunea pe fond.

În anul 2024, Victor Petrov a fost vizat de percheziții efectuate de ofițerii de investigație și procurorii de la cauze speciale, atât la domiciliul său, cât și la o companie de telemarketing din Chișinău. Potrivit surselor TV8, Petrov ar fi fost cercetat într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate acte contabile, contracte și înscrisuri de ciornă care ar indica existența unei contabilități duble, o armă de foc cu permis expirat, precum și sume importante de bani: peste 450 de mii de lei, 100 de mii de ruble rusești, peste 20 de mii de euro și aproape 7 mii de dolari americani.

Surse din anchetă au indicat că Victor Petrov ar fi activat în interesul lui Ilan Șor și al interlopului Grigori Caramalac, considerat unul dintre personajele din umbră ale finanțării și coordonării acțiunilor politice ale PSRM în perioadele electorale. Toți cei vizați au negat aceste acuzații.

Petrov, la rândul său, a declarat public că ar fi persecutat politic de actuala guvernare de la Chișinău și că sancțiunile naționale și internaționale aplicate împotriva sa ar fi ilegale.

În paralel cu dosarele penale și litigiile din România, Autoritatea Națională de Integritate a constatat că Victor Petrov și membrii familiei sale ar fi obținut, în perioada 2021–2022, când acesta era deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei, o avere nejustificată în valoare de 1.624.066 de lei.