Petrolier urmărit pe Atlantic, legat de Ilan Șor și cercuri apropiate Kremlinului

Republica Moldova. O navă reținută de Garda de Coastă a SUA scoate la iveală o rețea internațională în care apare oligarhul moldovean fugar Ilan Șor, alături de foști politicieni ucraineni și structuri economice conectate la Moscova

O investigație realizată de „Sistemа” și Radio Svoboda arată că petrolierul Marinera (fost Bella 1), reținut pe 7 ianuarie de Garda de Coastă a Statelor Unite în Atlanticul de Nord, este conectat la rețele de afaceri în care figurează oligarhul moldovean fugar Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova pentru frauda bancară de proporții.

Nava a fost urmărită timp de două săptămâni și jumătate, perioadă în care și-a schimbat pavilionul în cel al Federației Ruse și ar fi beneficiat de sprijin direct din partea Moscovei.

Potrivit relatărilor din presă, în timpul urmăririi, petrolierul ar fi fost chiar escortat de un submarin rusesc, un fapt fără precedent pentru un tanc petrolier civil aflat la mii de kilometri de Rusia.

Pe 24 decembrie 2025, în a patra zi a urmăririi, Marinera a primit o autorizație temporară de navigație sub pavilion rusesc. Tot atunci a fost schimbat și proprietarul navei: în locul unei companii turce aflate sub sancțiuni americane, a devenit proprietară firma „Burevestmarin” din regiunea Riazan, înregistrată în iulie 2025.

Director general și unic proprietar al companiei figurează Ilia Bugai, un cetățean rus de 39 de ani, care nu a răspuns solicitărilor jurnaliștilor.

Ilia Bugai conduce și compania moscovită „Rusneftehimtorg”, specializată în comerțul cu produse petroliere. Investigația arată că printre cumpărătorii principali ai combustibilului livrat de această firmă se numără companii controlate de femei care locuiesc în Republica Moldova.

Cel puțin două dintre acestea au fost identificate anterior drept persoane interpuse într-o flotă petrolieră din umbră asociată cu Viktor Baranski, fost deputat al Consiliului municipal Odesa. Structuri legate de Baranski au fost sancționate de SUA încă din 2021 pentru transportul petrolului venezuelean.

În noiembrie 2020, „Rusneftehimtorg” a contractat un credit de 300 de milioane de ruble de la Nefteprombank. La scurt timp, aceeași bancă a acordat o sumă identică unei firme asociate cu Baranski. Ulterior, Banca Centrală a Rusiei a retras licența Nefteprombank, invocând scoaterea ilegală a activelor.

Pentru stingerea datoriilor, firmele au utilizat o schemă identică, transferând drepturi de creanță către compania „Diamand Estate”.

Din 2022, „Diamand Estate” a preluat două posturi de televiziune din Republica Moldova. Ambele au fost ulterior lipsite de licență pentru finanțare ilegală și legături cu gruparea criminală Șor.

După schimbarea proprietarului, posturile TV au început să fie asociate direct cu anturajul lui Ilan Șor, potrivit investigațiilor jurnalistice.

Ilan Șor a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în Republica Moldova pentru frauda bancară de aproximativ un miliard de dolari. Stabilit în Rusia, acesta a obținut cetățenia rusă și este considerat unul dintre principalii vectori de influență ai Moscovei în politica moldovenească.

Potrivit Radio Svoboda, Șor este implicat în scheme de ocolire a sancțiunilor internaționale, inclusiv prin utilizarea criptomonedelor, în parteneriat cu banca de stat Promsviazbank. La lansarea acestui proiect, în toamna anului 2025, a participat inclusiv președintele rus Vladimir Putin.