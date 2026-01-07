Armata SUA trece la nivelul următor. Algoritmii AI fac planuri tactice mai rapid decât oamenii

Într-un experiment recent desfășurat de Forțele Aeriene ale Statelor Unite, mai multe instrumente de inteligență artificială au demonstrat capacitatea de a genera opțiuni tactice pentru planificarea operațiilor militare mai rapid și, în anumite cazuri, cu mai puține erori decât personalul militar uman, potrivit Breaking Defense.

Testul a avut loc într-un context complex, multi-serviciu și multi-domeniu, care nu este, de regulă, acoperit integral de programele standard de instruire ale Forțelor Aeriene americane.

Experimentul, cunoscut sub numele de DASH (Decision Advantage Sprint for Human-Machine Teaming), a fost organizat în toamna anului 2025 și a implicat compararea performanțelor mai multor soluții de inteligență artificială furnizate de șase companii civile cu cele ale unor militari din Statele Unite, Canada și Regatul Unit.

Participanților li s-a cerut să rezolve probleme ipotetice de „management al luptei”, inclusiv misiuni uzuale precum planificarea unui atac aerian sau redirecționarea aeronavelor de la o bază avariată, dar și situații mai puțin obișnuite, cum ar fi colectarea de informații despre un semnal electromagnetic anormal sau protejarea unei nave militare avariate aflate în derivă.

Potrivit evaluării realizate de Forțele Aeriene ale SUA, cel puțin unul dintre algoritmii testați a generat mai multe „cursuri de acțiune” într-un timp mai scurt decât participanții umani și a înregistrat, în același timp, un număr mai mic de erori.

Colonelul John Ohlund, directorul echipei Advanced Battle Management System Cross-Functional Team, a declarat că „recomandările generate de mașini au fost cu până la 90% mai rapide decât metodele tradiționale, iar cele mai bune soluții din această clasă au atins un nivel de 97% viabilitate și validitate tactică”.

În cadrul aceluiași exercițiu, opțiunile propuse de oameni au necesitat aproximativ 19 minute pentru a fi formulate, iar doar 48% dintre acestea au fost considerate viabile și valide din punct de vedere tactic.

Ohlund a mai precizat că, pe parcursul experimentului, „echipa nu a observat halucinații” în răspunsurile generate de inteligența artificială.

Oficialii Forțelor Aeriene au subliniat că rezultatele trebuie interpretate în context. Scenariile au fost concepute deliberat pentru a fi complexe și pentru a scoate participanții umani din zona lor obișnuită de expertiză.

„I-am provocat pe operatori în afara zonei lor de confort pentru pregătirea normală”, a explicat colonelul Ohlund, menționând că aceștia au primit probleme multi-domeniu care trebuiau rezolvate într-un interval de o oră.

De asemenea, exercițiul a utilizat date neclasificate, care au reprezentat aproximări ale sistemelor reale de comandă și control, deoarece datele autentice sunt clasificate și dificil de folosit în teste experimentale.

Atât participanții umani, cât și instrumentele AI au primit același pachet de documente de pregătire, de aproximativ 20 de pagini, care includea orientări strategice și date tehnice detaliate.

Colonelul Ohlund a precizat că niciuna dintre soluțiile testate nu este pregătită pentru utilizare operațională imediată și că acestea nu sunt concepute ca înlocuitori ai planificatorilor umani. În schimb, ele sunt văzute ca „microservicii” care ar putea fi integrate într-un sistem mai amplu de comandă și control militar.

Unul dintre participanții la experiment, locotenentul Ashley Nguyen, a afirmat că „am fost sceptică în privința integrării tehnologiei în procesul decizional, dar lucrând cu aceste instrumente am observat cât de ușor de utilizat și economisitoare de timp pot fi.

Inteligența artificială nu ne-a înlocuit; ne-a oferit un punct de plecare solid”.

Experimentul DASH oferă astfel date relevante despre modul în care inteligența artificială poate sprijini procesele de planificare militară în contexte complexe, în cadrul unor sisteme integrate care combină contribuția umană și cea digitală.