Rusia strânge fonduri pentru război. Putin cere sprijinul oligarhilor

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a făcut apel la miliardarii din Rusia să contribuie direct la susținerea bugetului de apărare, într-un moment în care presiunile financiare asupra statului cresc pe fondul războiului din Ucraina, potrivit The Guardian.

Putin cere sprijinul oligarhilor ruși

Liderul de la Kremlin încearcă să atragă fonduri suplimentare pentru continuarea conflictului început în februarie 2022. Discuțiile cu oamenii de afaceri ar fi avut deja primele rezultate. Cel puțin doi dintre aceștia și-ar fi exprimat disponibilitatea de a sprijini financiar efortul militar, după întâlniri recente cu Putin.

Semnalele de la Moscova indică faptul că Rusia nu este pregătită să renunțe la obiectivele sale din estul Ucrainei. Potrivit informațiilor citate de presa occidentală, Kremlinul ar urmări consolidarea controlului asupra regiunii Donbas înainte de orice compromis major.

În paralel, există deschidere declarativă pentru dialog. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că Rusia rămâne interesată de negocieri și ar putea relua contactele cu Statele Unite atunci când contextul o va permite. Totuși, el a subliniat că problemele esențiale, în special cele teritoriale, rămân nerezolvate.

Presiuni tot mai mari pe buget

Costurile războiului se reflectă puternic în finanțele publice. Cheltuielile pentru apărare au crescut semnificativ, iar autoritățile încearcă să acopere deficitul prin măsuri fiscale suplimentare.

Printre soluțiile analizate se numără noi taxe pentru companii, inclusiv o posibilă impozitare a profiturilor excepționale. Ministrul Economiei, Maxim Reșetnikov, a indicat că o astfel de măsură ar putea fi aplicată dacă moneda națională continuă să se deprecieze.

În același timp, Kremlinul a majorat deja TVA și a recurs anterior la taxe unice pentru marile companii, în încercarea de a stabiliza veniturile bugetare. Cu toate acestea, deficitul a crescut rapid la începutul anului, fiind alimentat inclusiv de sancțiunile occidentale care au redus veniturile din exporturile de petrol.

Avertisment pentru mediul de afaceri

În fața incertitudinilor economice, Putin le-a cerut liderilor de business să evite deciziile riscante și să adopte o atitudine prudentă în utilizarea veniturilor suplimentare. „Trebuie să rămânem prudenţi. Dacă pieţele se mişcă într-o direcţie astăzi, mâine se pot mişca în cealaltă”, a transmis acesta.

Liderul rus a atras atenția că tentația de a distribui rapid câștigurile – fie sub formă de dividende, fie prin creșterea cheltuielilor publice – ar putea afecta stabilitatea economică pe termen lung.

De cealaltă parte, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sugerat că negocierile de pace sunt complicate de condițiile impuse în discuțiile internaționale. El a declarat că există presiuni pentru cedarea regiunii Donbas, idee respinsă de Kiev.

„Mi-aş dori foarte mult ca partea americană să înţeleagă că partea estică a ţării noastre face parte din garanţiile noastre de securitate”, a afirmat Zelenski, subliniind importanța strategică a regiunii.

Războiul din Ucraina continuă să influențeze nu doar echilibrul geopolitic, ci și economiile naționale implicate. În timp ce Rusia caută resurse pentru a susține efortul militar, iar Ucraina încearcă să-și mențină pozițiile teritoriale, perspectivele unei soluții rapide rămân limitate.

