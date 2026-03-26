Noi lovituri în apropiere de granița cu Ucraina. O dronă a parcurs patru kilometri pe teritoriul României. Update

Noi lovituri în apropiere de granița cu Ucraina. O dronă a parcurs patru kilometri pe teritoriul României. UpdateRo Alert. Sursa foto: Arhiva EVZ
Update 08:04. La 00:44, o dronă, interceptată de sistemele antiaeriene ucrainene, a intrat în spațiul aerian al României pe o distanță de circa 4 kilometri. Aparatul s-a prăbușit la aproximativ 2 km de localitatea Parcheș, în județul Tulcea, fără a afecta zona locuit.

Știre inițială

Locuitorii din județul Tulcea au primit, în noaptea de miercuri spre joi, un mesaj RO-Alert care semnala riscul ca obiecte provenite din spațiul aerian să cadă în zonă, în apropierea graniței. Alerta a fost trimisă în jurul orei 00:36 și a vizat în special zona de nord a județului, potrivit ISU Tulcea.

Un nou mesaj Ro-Alert emis pentru județul Tulcea

Oamenii au fost îndemnați să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă, pentru a evita eventualele pericole. Reprezentanții ISU Tulcea au anunțat că situația este în continuare monitorizată și că vor reveni cu informații suplimentare în funcție de evoluția evenimentelor.

Astfel de alerte au mai fost emise în trecut în zonele aflate în apropierea graniței cu Ucraina, pe fondul incidentelor generate de conflictul din regiune.

Alertă emisă la începutul acestei săptămâni

La începutul acestei săptămâni, autoritățile au emis un nou mesaj RO-Alert pentru locuitorii din județul Tulcea, avertizând asupra riscului ca obiecte provenite din spațiul aerian să cadă în zonă. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, alerta a fost transmisă în contextul unui nou atac cu drone lansat de Rusia asupra Ucrainei. Mesajul a fost valabil aproximativ o oră și jumătate, perioadă în care populația a fost informată despre potențialele riscuri.

Avioane F-16 ridicate de la sol

În paralel, Ministerul Apărării Naționale a dispus ridicarea de la sol a două aeronave F-16, pentru supravegherea situației din apropierea spațiului aerian românesc.

A fost a doua avertizare emisă în interval de mai puțin de 24 de ore în județul Tulcea. Duminică, o alertă similară a fost transmisemisă după ce Statul Major al Forțelor Aeriene a detectat mai multe ținte în apropierea spațiului aerian național.

Șir de mesaje Ro-Alert și numeroase atacuri în zona de frontieră

Datele furnizate de Ministerul Apărării Naționale arată că, de la începutul anului, Rusia a desfășurat peste 15 atacuri în apropierea graniței româno-ucrainene. În cel puțin zece situații, autoritățile române au ridicat aeronave din serviciul de poliție aeriană pentru monitorizarea și gestionarea riscurilor.

