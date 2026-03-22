RO-ALERT emis în Tulcea. A fost detectată o țintă în apropierea spațiului aerian românesc

Autoritățile române au emis duminică seară un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, în contextul unor semnale radar detectate la granița cu Ucraina. Populația a fost avertizată asupra unui posibil risc de cădere a unor obiecte din spațiul aerian, pe fondul activității aeriene în apropierea frontierei.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea, avertizarea a fost transmisă după ce Statul Major al Forțelor Aeriene a identificat mai multe ținte aeriene în proximitatea spațiului aerian românesc. În mesajul transmis populației, autoritățile au recomandat adăpostirea în spații sigure, precum beciuri sau clădiri special destinate protecției civile.

În urma situației, Ministerul Apărării Naționale a activat sistemele de apărare aeriană, acestea fiind puse în stare de alertă. Totodată, două aeronave de tip Eurofighter Typhoon, aflate în misiune de poliție aeriană întărită, au fost ridicate de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru monitorizarea zonei.

Reprezentanții MApN au precizat că măsura a fost luată după detectarea unor drone în apropierea frontierei cu Ucraina. „În jurul orei 20:50, în urma detectării unor drone aeriene în apropierea frontierei României cu Ucraina, două aeronave Eurofighter Typhoon au fost ridicate”, au transmis oficialii instituției.

La scurt timp, în jurul orei 21:10, a fost transmis mesajul RO-ALERT pentru nordul județului Tulcea și zona Deltei Dunării, ca măsură preventivă. Ulterior, autoritățile au anunțat că aeronavele au pierdut contactul radar cu o țintă aflată la est de localitatea Sulina.

Până în prezent, nu au fost raportate incidente pe teritoriul României și nu există informații privind resturi de obiecte aeriene căzute pe sol. În aceste condiții, alerta aeriană a fost ridicată în jurul orei 22:00.

Pe durata intervenției, aviația de vânătoare a continuat patrularea în zona de nord a județului Tulcea, iar sistemele de apărare au rămas în stare de supraveghere. Ministerul Apărării a mai transmis că acțiunile sunt coordonate în timp real cu aliații din NATO, pentru monitorizarea situației de la frontieră.

În prima etapă a incidentului, ISU Tulcea a confirmat că mesajul RO-ALERT a fost transmis ca măsură de precauție, după detectarea unui grup de ținte aeriene în apropiere de spațiul aerian românesc. Autoritățile au subliniat că, până la acel moment, nu au fost înregistrate apeluri de urgență din partea populației.

