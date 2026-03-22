Partidul cancelarului Merz se îndreaptă spre o victorie istorică în Renania-Palatinat. Înfrângere gravă pentru stânga

Partidul Creştin-Democrat (CDU), condus de cancelarului federal Friedrich Merz, se profilează ca învingător în alegerile din landul vest-german Renania-Palatinat desfăşurate duminică, potrivit Reuters.

Ar fi o victorie istorică pentru CDU, având în vedere că stânga dominase landul vreme de 35 de ani. Este o înfrângere dureroasă pentru Partidul Social-Democrat (SPD).

Primele estimări după închiderea urnelor, difuzate de postul de televiziune ARD, arătau că partidul cancelarului Merz, CDU, a adunat 30,5% din voturi, în timp ce stângiștii din SPD au obţinut 26,9%.

Ar fi o victorie îmbucurătoare pentru Merz și CDU, care a pierdut, la limită, alegerile din landul Baden-Württemberg, aflat în vecinătate, desfășurate pe 8 martie.

Secretarul general al CDU, Carsten Linnemann, a calificat rezultatul drept „unul excelent”, care a demonstrat un sprijin general puternic pentru cei doi parteneri din coaliţia lui Merz.

„Dacă rezultatul rămâne aşa, CDU/CSU şi SPD vor obţine peste 50 % din voturi, ceea ce reprezintă, de asemenea, un rezultat solid pentru partidele de centru”, a declarat Linnemann, referindu-se la partidul-soră al CDU din Bavaria.

O victorie în landul Renania-Palatinat ar fi o uşurare pentru cancelarul Merz după înfrângerea la limită din urmă cu două săptămâni.

Dar pentru partidul de stânga SPD, care se află la guvernare în ciuda faptului că a fost respins de alegători la scrutinul federal, iar asupra fostului său șef, fostul cancelar Olaf Scholz planau acuzații grave de corupție, rezultatul este o lovitură grea. Mai ales că SPD a obținut în landul Baden-Württemberg doar 5,5% din voturi, trecând cu greu pragul de electoral.

SPD a condus Renania-Palatinat timp de 35 de ani, iar acum, prin pierderea controlului asupra landului, degringolada din partid va crește și mai mult, după criză începută prin prăbuşirea coaliţiei de guvernare a fostului cancelar socialist Olaf Scholz.

Secretarul general al SPD, Tim Kluessendorf, a declarat pentru ARD că rezultatul prognozat este un „eşec amar”.

„Alternativa pentru Germania” (AfD), care s-a impus ca al doilea partid la nivel naţional, ar urma să obţină 20 % din voturi, scor similar cu rezultatul din Baden-Württemberg.

Renania-Palatinat, una dintre principalele regiuni viticole ale Germaniei şi sediul gigantului chimic BASF, este afectată de stagnarea economică a Germaniei din ultimii ani, determinată de politicile de extremă stânga și ecologiste. Dar și aici, CDU şi SPD ar putea forma o coaliţie la nivel de land, în ciuda faptului că alegătorii i-au respins pe candidații stângii.