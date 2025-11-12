Scandal bancar în Germania. AfD rămâne fără conturi la două bănci

Două sucursale bancare din regiunea Westfalia de Est (Germania) au anunţat închiderea conturilor aparţinând filialei locale a partidului suveranist Alternative for Germany (AfD), potrivit EuroNews.

Decizia survine într-un context mai larg în care mai multe instituţii financiare şi companii germane se distanţează de acest partid de extremă dreapta.

Conducerea filialei a calificat mutarea drept motivată politic, în timp ce băncile invocă reglementările privind secretul bancar.

Conform unui comunicat al asociaţiei districtuale AfD din Minden-Lübbecke, cooperativele bancare Verbund Volksbank OWL şi Volksbank Ostwestfalen au confirmat marţi faptul că conturile filialei locale AfD au fost închise.

Băncile au refuzat să ofere detalii specifice, invocând „legile privind secretul bancar”.

Reţeaua Volksbanken funcţionează pe baza proprietăţii membrilor (şi nu acţionarilor externi) şi activează la nivel regional — clienţii locali deţin acţiuni, aleg consiliul de supraveghere iar profiturile sunt reinvestite pentru comunitate.

Filiala AfD din regiunea Minden-Lübbecke a declarat că decizia băncilor este motivată politic:

„Persoane private, companii, partide politice sau fracţiuni: toate au nevoie de un cont bancar. Plăţi regulate, cum ar fi salariile angajaţilor, se efectuează prin acest cont.”

Şeful districtual al AfD, Sebastian Landwehr, a afirmat că „pentru că nu există vreo încălcare din partea asociaţiei districtuale AfD şi încrederea în asociaţie nu s-a modificat, rămâne o singură explicaţie: aceasta este aşa-numita «debanking», adică încetarea relaţiei de cont motivată politic.”

Nu este prima dată când filiale ale AfD au avut conturile închise. În ianuarie 2025, o filială AfD a declarat că Volksbank Düsseldorf‑Neuss i-a reziliat contul.

Banca a refuzat să comenteze relaţia cu clientul.

În vara anului 2024, banca Berliner Volksbank a închis contul de donaţii al partidului AfD după o petiţie semnată de peste 33.000 de persoane iniţiată de grupul „Bunicile împotriva ultradreptei” („Omas gegen Rechts”).

Conform presei germane, băncile Volksbanken au dreptul juridic să încheie relaţii cu clienţii, inclusiv conturi ale partidelor.

Totuşi, când motivele implicite invocate fac referire la valori politice sau ideologice, apare o zonă de tensiune: un partid care participă legal la alegeri este tratat diferit de alţii, ceea ce poate ridica întrebări despre echitatea sau neutralitatea băncilor.

Termenul „debanking” (închiderea contului bancar pentru motive extrafinanciare) este utilizat pentru astfel de cazuri.

Închiderea conturilor bancare ale filialei locale AfD de către două cooperative bancare germane reflectă o dinamică mai largă în care instituţiile financiare iau decizii ce pot avea implicaţii politice sau de imagine.