Nemulțumire în Rusia după anunțul lui Putin privind interzicerea Telegram

Autoritățile din Rusia au provocat un val de nemulțumire după ce președintele Vladimir Putin a anunțat că începând cu luna aprilie va fi interzis accesul la o aplicație foarte populară în țară, Telegram, informează Express.

Publicul rus reacționează împotriva planurilor de a interzice o aplicație de mesagerie populară, creată de doi programatori ruși, iar chiar unele voci pro-Kremlin exprimă îngrijorări că măsura ar putea avea efecte nedorite pentru autorități.

Într-un caz neobișnuit de opoziție publică față de blocarea Telegram, cel mai utilizat canal de mesagerie din Rusia, Vladimir Putin a fost avertizat că o interdicție ar putea genera repercusiuni atât în plan intern, cât și pe frontul de luptă.

Autoritățile însă continuă să descrie Telegram ca o platformă care sprijină activități teroriste și criminale, intensificând restricțiile și vizând, de fapt, fondatorul aplicației. Argumente similare au fost invocate anterior pentru alte servicii de mesagerie, inclusiv în cazul blocării WhatsApp din februarie.

În paralel, Kremlinul încurajează utilizatorii să treacă la noua aplicație de mesagerie susținută de stat, MAX, care ridică temeri legate de supraveghere. Mesagerul național oferă funcționalități asemănătoare Telegram, dar este conectat direct la portalul serviciilor guvernamentale și poate servi drept identificare digitală.

Decizia a stârnit critici chiar și din partea susținătorilor fideli ai lui Putin. Jucătorul și activistul pro-Kremlin Grigori Korolev, cunoscut ca „GrișaPutin”, care folosește Telegram pentru a strânge fonduri pentru armata rusă, a catalogat interdicția drept „infracțională”.

„Pot doar presupune că există un obiectiv nobil de a face totul suveran, dar ceea ce se întâmplă acum este doar sabotaj”, a declarat susținătorul lui Putin într-un interviu pentru NBC News.

Autoritățile ruse au inițiat o anchetă care vizează presupusa „activitate teroristă” a lui Pavel Durov, antreprenorul rus din spatele Telegram, aplicație de mesagerie lansată în 2013. Până în prezent, nu au fost emise acuzații oficiale împotriva sa.

Durov a reacționat pe platforma X luna trecută, catalogând investigația drept „un spectacol trist al unui stat care se teme de propriul popor”. Pavel Durov a mai subliniat faptul că în fiecare zi, autoritățile inventează noi pretexte pentru a restricționa accesul rușilor la Telegram, încercând să suprime dreptul la intimitate și libertatea de exprimare.

Russia has opened a criminal case against me for “aiding terrorism.” Each day, the authorities fabricate new pretexts to restrict Russians’ access to Telegram as they seek to suppress the right to privacy and free speech. A sad spectacle of a state afraid of its own people. — Pavel Durov (@durov) February 24, 2026

În primele zile ale lunii martie, utilizatorii VK, cea mai mare rețea socială rusă, au semnalat către Roskomnadzor, agenția care monitorizează mass-media în Rusia, nemulțumirea față de blocările recente ale internetului și dificultățile de acces la Telegram.

Potrivit publicației independente Meduza, comentariile publicate de utilizatori reflectă frustrarea acestora:

„Nu mai limitați accesul la Telegram!”

„Întreruperea internetului în situații de amenințare cu drone are sens, dar de ce să fie blocați toți utilizatorii? Ce i-a făcut YouTube? Securitatea unde este? Lăsați oamenii să aleagă cum comunică!”

„De ce nu pot accesa Telegram acum? Cineva face asta intenționat, ca pe un rău personal?”

„Telegram nu mai funcționează nici măcar prin Wi-Fi. Nu mai încălcați drepturile cetățenilor!”

„Dacă toate conversațiile noastre sunt pe Telegram, cum ar trebui să lucrăm? Pur și simplu să nu mai funcționăm?”

De la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, Telegram a devenit un canal esențial de comunicare pentru ambele tabere. Pe de o parte, soldații ruși și bloggerii militari folosesc aplicația pentru a transmite știri de pe front, a strânge fonduri și a distribui echipamente. Pe de altă parte, în Ucraina, Telegram rămâne un instrument vital pentru menținerea legăturii cu familiile din zonele ocupate.

Potrivit Kyiv Independent, interzicerea aplicației ar putea avea două efecte economice importante. În primul rând, companiile s-ar confrunta cu costuri semnificativ mai mari pentru verificarea utilizatorilor, deoarece trimiterea codurilor unice prin SMS este mult mai scumpă decât prin Telegram. Pentru firmele cu baze mari de clienți, cheltuielile anuale ar putea crește cu zeci sau chiar sute de milioane de ruble.

În al doilea rând, Telegram oferă în prezent acces la tranzacționarea tokenizată (proces de conversie) a acțiunilor companiilor americane, inclusiv Tesla, Microsoft și Apple, prin portofelul său din aplicație. Eliminarea acestei opțiuni ar închide o cale importantă pentru investitorii ruși care doresc să participe la piețele internaționale. Chiar și în contextul eforturilor de a transfera utilizatorii către noua platformă MAX, analiștii menționează că scepticismul rămâne ridicat.