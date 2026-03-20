Apple pregătește iPhone-ul pliabil. Detalii despre lansare și preț

Interesul pentru un iPhone pliabil continuă să crească, pe fondul expansiunii acestui segment dominat în prezent de alți producători. Deși compania americană a evitat până acum să intre oficial în această categorie, informațiile apărute în ultimele luni sugerează că proiectul avansează, informează wccftech.com.

Deși în spațiul tech s-a conturat deja ideea că Apple ar urma să prezinte în septembrie 2026 primul său iPhone pliabil, alături de modelele iPhone 18 Pro și Pro Max, apar indicii că disponibilitatea efectivă a noului dispozitiv ar putea întârzia.

Potrivit unei analize realizate de Barclays, citată într-o notă de cercetare semnată de Tim Long la începutul lunii martie, iPhone Fold ar putea ajunge pe piață abia în decembrie 2026. Această posibilă amânare vine pe fondul unor provocări legate de producție și aprovizionare.

Într-o conferință recentă privind rezultatele financiare, Tim Cook a atras atenția asupra limitărilor de capacitate ale TSMC pentru tehnologiile de fabricație avansate, precum și asupra instabilităților persistente din piața memoriilor. Aceste aspecte ar putea influența calendarul de livrare al noilor dispozitive.

Totuși, întârzierea ar putea fi și o mișcare calculată. Apple ar putea recurge la o lansare etapizată pentru a gestiona mai eficient stocurile limitate ale viitorului cip A20 Pro, așteptat să echipeze atât iPhone Fold, cât și modelele iPhone 18 Pro și Pro Max.

Analist își temperează propriile estimări privind viitoarele lansări Apple, sugerând că, în martie 2027, compania ar putea introduce fie un model iPhone Air 2, fie un posibil iPhone 18 Plus, alături de versiunile standard iPhone 18 și iPhone 18e. Menționarea pentru prima dată a unui model „Plus” în această generație ridică însă semne de întrebare asupra preciziei acestor prognoze.

În paralel, informațiile provenite din Asia indică progrese semnificative în dezvoltarea dispozitivului pliabil al companiei. Publicația Economic Daily din Taiwan susține că viitorul iPhone Fold ar putea avea o cută extrem de discretă, de aproximativ 0,15 mm.

O astfel de performanță ar presupune utilizarea extinsă a tehnologiei Ultra-thin Flexible Glass, testată intens de Apple, dar și integrarea unui mecanism cu balama reproiectat, realizat din așa-numitul „metal lichid”.

Pe partea de preț, surse din Coreea de Sud indică o țintă de pornire de aproximativ 2.000 de dolari pentru acest model pliabil. Dacă se confirmă, ar însemna o scădere notabilă față de estimările anterioare, care plasau costul între 2.300 și 2.400 de dolari.

În ceea ce privește software-ul, jurnalistul Mark Gurman de la Bloomberg afirmă că versiunea de iOS destinată acestui dispozitiv va introduce, în premieră, elemente inspirate de iPad, inclusiv aplicații afișate simultan pentru o experiență de multitasking îmbunătățită.

Totuși, sistemul va rămâne mai simplu decât interfața de tip desktop prezentă pe iPadOS 26. Din punct de vedere al designului, ecranul interior ar urma să aibă dimensiuni comparabile cu cele ale unui iPad și un format mai lat, în timp ce ecranul exterior ar fi apropiat de cel al unui iPhone compact. Aceste detalii susțin ipotezele anterioare care descriau dispozitivul ca având un design lat, asemănător unui pașaport.