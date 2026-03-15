Greșeli frecvente care strică bateria telefonului mobil

Bateria telefonului se degradează treptat, odată cu trecerea timpului. Cu toate acestea, ritmul în care apare această problemă depinde mult de felul în care este folosit și încărcat dispozitivul. Potrivit producătorilor de telefoane, temperatura ridicată și obiceiurile nepotrivite de încărcare pot reduce capacitatea bateriilor litiu-ion mai repede decât în condiții normale.

Una dintre cele mai întâlnite greșeli este expunerea telefonului la temperaturi ridicate. Lăsat în soare, pe bordul mașinii, sub pernă în timpul încărcării sau folosit intens în timp ce se încarcă, telefonul se poate încălzi peste limitele recomandate.

Specialiștii avertizează că un mediu fierbinte poate deteriora permanent bateria, iar utilizarea sau încărcarea în condiții de temperaturi extreme accelerează procesul de degradare. De asemenea, este recomandat ca telefonul să nu fie încărcat în lumina directă a soarelui și să fie păstrat într-un spațiu bine ventilat.

Astfel, încărcarea rapidă nu este o problemă în sine, dar devine una atunci când este combinată cu temperaturi mari, huse groase, jocuri sau apeluri video. În astfel de situații, sistemele telefoanelor pot încetini ori opri temporar încărcarea tocmai pentru a proteja bateria.

O altă greșeală frecventă este obiceiul de a lăsa bateria să ajungă constant la 0%. În cazul bateriilor litiu-ion, această practică nu aduce niciun avantaj. Potrivit Apple, nu este nevoie ca bateria să fie descărcată 100% înainte de reîncărcare, iar ciclurile complete contribuie, în timp, la reducerea capacității. Tot Apple recomandă, pentru perioadele lungi în care telefonul nu este folosit, păstrarea lui la aproximativ 50% baterie, nu complet descărcat sau complet încărcat.

De aceea, utilizarea telefonului până se închide în mod repetat poate grăbi uzura chimică a bateriei. Mai sigur este ca alimentarea să înceapă înainte de o descărcare.

Mulți utilizatori consideră că telefonul trebuie ținut cât mai des la 100%. Totuși, marile companii din domeniu au introdus tocmai din acest motiv funcții care limitează sau amână încărcarea completă.

Aceste opțiuni reduc perioada în care bateria rămâne la nivel maxim și pot opri alimentarea în jurul valorii de 80% sau o pot adapta la obiceiurile de utilizare ale proprietarului. De asemenea, specialiștii recomandă evitarea menținerii constante a bateriei între 80% și 100% atunci când nu este necesar.

Asta nu înseamnă că o încărcare la 100% produce imediat probleme, ci că menținerea foarte frecventă la nivel maxim, mai ales peste noapte și în condiții de căldură, poate accentua uzura pe termen lung.

Încărcătoarele și cablurile deteriorate ori necertificate reprezintă o altă eroare frecventă. Specialiștii avertizează că utilizarea unor cabluri sau adaptoare defecte poate duce la deteriorarea dispozitivului.

De asemenea, este recomandată folosirea accesoriilor originale sau compatibile și încărcarea telefonului la temperatura camerei. În același timp, dispozitivul nu trebuie încărcat atunci când este umed sau acoperit, deoarece căldura se poate acumula mai repede.