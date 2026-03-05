UE stabilește noi reguli pentru stațiile de încărcare a mașinilor electrice. De când intră în vigoare

Uniunea Europeană (UE) introduce reguli clare privind măsurarea, afișarea și facturarea energiei la stațiile de încărcare electrică. Noile standarde asigură transparență și corectitudine pentru șoferi, cu aplicare în termen de doi ani, relatează consilium.europa.eu.

Uniunea Europeană a adoptat recent modificări ale Directivei 2014/32/UE, vizând stațiile de încărcare a vehiculelor electrice.

Schimbările stabilesc pentru prima dată un cadru armonizat la nivel european pentru sistemele de măsurare din EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment – MI-011). Obiectivul principal este ca energia pentru care plătesc șoferii să fie calculată corect și transparent, fără diferențe între statele membre.

Noile reguli definesc clar că sistemul de măsurare trebuie să includă toate funcțiile care înregistrează energia transmisă de la stație către mașină în momentul conectării. Rezultatul acestei măsurători devine baza pentru facturarea consumului. Directiva impune limite stricte privind abaterile admise și interzice orice mecanism care ar putea avantaja fie operatorul, fie clientul. Practic, niciuna dintre părți nu trebuie să fie dezavantajată de modul în care se înregistrează energia.

Noile norme se concentrează și pe afișarea informațiilor. Energia livrată trebuie să fie vizibilă și accesibilă fără instrumente speciale, fie pe ecranul stației, fie printr-un afișaj la distanță sau pe dispozitivul utilizatorului. Rezultatele trebuie să fie trasabile până la sistemul de măsurare și protejate împotriva modificărilor. Pentru unitate și claritate, energia va fi afișată în kilowatt-oră (kWh), unitatea standard deja familiară șoferilor.

Reglementarea prevede, de asemenea, modul în care trebuie tratate cablurile stațiilor. Dacă acestea sunt înlocuibile, ele trebuie să fie clar identificate și sigilate separat. Înlocuirea cablurilor nu trebuie să afecteze acuratețea măsurării energiei, prevenind eventuale fraude sau erori de facturare.

Statele membre au la dispoziție doi ani pentru a transpune directiva în legislația națională. Aplicarea efectivă a regulilor va începe la 30 de luni de la intrarea în vigoare a modificărilor. În același pachet legislativ, UE a actualizat și regulile pentru distribuitoarele de gaz comprimat și anumite tipuri de contoare de energie, însă introducerea unui standard unic pentru EVSE este principala noutate.

Noile reglementări asigură o uniformitate a măsurării și facturării energiei electrice pentru vehiculele electrice în întreaga Uniune Europeană, oferind șoferilor siguranța că plătesc exact pentru energia consumată.