Statele UE amenință cu acțiuni legale din cauza extinderii puterii Parlamentului European

Uniunea Europeană se confruntă cu o nouă dispută între instituții, după ce mai multe state membre au semnalat posibilitatea unor acțiuni legale privind extinderea influenței Parlamentului European. Potrivit unei scrisori obținute de Politico, documentul exprimă nemulțumiri legate de un acord încheiat anul trecut între Parlamentul European și Comisia Europeană, acord care ar oferi legislativului un rol mai amplu în procesul decizional.

Textul scrisorii, a cărei formulare finală urmează să fie aprobată de statele membre, reflectă îngrijorări privind respectarea tratatelor fondatoare ale Uniunii și menținerea echilibrului instituțional.

Scrisoarea redactată în numele Consiliul Uniunii Europene evidențiază obiecții față de înțelegerea dintre Parlament și Comisie.

Documentul afirmă că „Consiliul și-a exprimat în repetate rânduri rezervele puternice” cu privire la acord, precum și față de „compatibilitatea sa cu principiile prevăzute în Tratate”.

Statele membre contestă în special promisiunea Comisiei de a asigura „tratament egal” pentru Consiliu și Parlament în procesul legislativ.

În scrisoare se precizează: „Aceasta nu este situația”, argumentându-se că tratatele Uniunii conferă Consiliului competențe diferite și, în anumite domenii, mai extinse decât cele ale Parlamentului.

Un alt punct sensibil vizează implicarea eurodeputaților în negocierile internaționale. Țările membre semnalează că noile prevederi ar permite Parlamentului să fie prezent în timpul discuțiilor externe, deși tratatele „nu acordă Parlamentului un drept de consultare în etapa negocierilor, ci doar un drept la informare”.

Nemulțumirile apar și în contextul acordului comercial dintre UE și blocul sud-american Mercosur, pe care Parlamentul l-a amânat după ce statele membre ajunseseră la un compromis.

Documentul sugerează că o influență sporită a Parlamentului în astfel de dosare ar putea modifica dinamica decizională stabilită de tratate.

Scrisoarea avertizează că, dacă prevederile considerate „problematice” nu vor fi modificate, „Consiliul își rezervă dreptul de a întreprinde orice acțiuni adecvate pentru a-și apăra prerogativele, inclusiv prin sesizarea Curții”, referire la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Negociatorul principal al Parlamentului în discuțiile cu Comisia, eurodeputatul german Sven Simon, a respins acuzațiile privind o eventuală extindere excesivă a competențelor legislativului.

„Sunt încrezător în evaluarea noastră privind competențele și echilibrul instituțional și nu văd niciun motiv de îngrijorare în legătură cu eventuale proceduri în fața Curții de Justiție”, a declarat Simon.

Acesta a adăugat că este „regretabil” faptul că unele state par „tot mai preocupate de defensiva instituțională, reflexe naționale și detalii procedurale”.

Simon a subliniat că noul text „respectă legislația UE” și „consolidează responsabilitatea democratică”.

Tema acordului dintre Parlament și Comisie figurează pe agenda reuniunii ambasadorilor statelor membre. Un purtător de cuvânt al Ciprului, țară care deține președinția rotativă a Consiliului, a declarat că obiectivul întâlnirii este „aprobarea unei scrisori către Parlament și Comisie și desfășurarea unei discuții pe această temă”.

Potrivit aceleiași surse, Consiliul „și-a exprimat preocupările în legătură cu prerogativele sale și echilibrul instituțional stabilit prin Tratate”.

Acordul-cadru dintre Parlament și Comisie a fost negociat timp de mai multe luni și semnat de președinta Parlamentului, Roberta Metsola, și de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.

Documentul stabilește modalitățile de cooperare între cele două instituții și detaliază aspecte legate de inițiative legislative, utilizarea unor articole din tratate și implicarea în proiecte pilot.

Comisia Europeană nu a transmis un punct de vedere oficial până la momentul publicării informațiilor.