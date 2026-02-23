International

Acordul tarifelor vamale, semnat de UE și SUA, urmează să fie suspendat

Acord. Sursa foto: dreamstime.com
Parlamentul European va suspenda, astăzi, procedura de punere în aplicare a acordului comercial dintre UE și SUA, au declarat mai mulţi eurodeputaţi înaintea unei reuniuni extraordinare pe această temă, conform AFP.

În condițiile în care Curtea Supremă din SUA a anulat o mare parte a taxelor vamale impuse anul trecut de Donald Trump

Ieri, preşedintele Comisiei pentru comerţ internaţional a Parlamentului, social-democratul german Bernd Lange, a anunţat că vrea să propună suspendarea activităţilor legate de acest acord. Azi, reprezentanţii principalelor grupuri au confirmat pentru sursa citată.

Eurodeputata Zeljana Zovko (PPE, formațiune de dreapta) a anunțat că susţine suspendarea procedurii, „atât timp cât Comisia nu va clarifica cu Statele Unite condiţiile noilor taxe vamale”, anunţate de Donald Trump.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 februarie 2026. Dragobetele
Coaliția a ajuns la un acord asupra unor noi măsuri fiscale. Ce impozite vor fi reduse
Donald Trump

Donald Trump / sursa foto: captură video

Mâine era o zi decisivă

În ceea ce-i priveşte privește orientarea Verzilor pe acest subiect, deputata germană Anna Cavazzini este și ea în favoarea suspendării. La fel şi centriştii de la Renew, așa cum este cazul lui Karin Karlsbro, care într-un mesaj ce a fost postat pe rețeaua X a spus: „Nu vom putea vota acordul până când nu va fi clarificat impactul deciziei Curţii Supreme”.

Comisia pentru comerţ internaţional a Parlamentului European urma să se pronunţe, mâine, în privința punerii în aplicare a acestui acord. Asta, înaintea votului eurodeputaţilor în sesiune plenară prevăzut pentru luna martie. Această procedură fusese deja suspendată în luna ianuarie de Parlament, din cauza ameninţărilor pe care liderul de la Casa Albă le-a formualt legat de anexarea Groenlandei, apoi reluată după ce acesta a renunţat la pretenţiile sale asupra teritoriului ce este administrat de Danemarca.

O reducere de la 30 la 15%

Acordul a fost parafat în vara anului trecut, la finalul mai multor runde de negocieri duse între Bruxelles şi Washington. Și a permis limitarea la 15% a taxelor vamale impuse de Statele Unite ale Americii asupra majorităţii produselor europene. Adică un procent mai mic decât cel despre care s-a vorbit inițial, de 30%. Cu care Trump ameninţase țările UE. În schimb, Uniunea s-a angajat să elimine propriile taxe vamale asupra importurilor americane, ceea ce necesită acordul Parlamentului European.

România, ținta Iranului?
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
