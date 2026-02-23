Senatul dezbate moţiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe pentru Acordul UE - Mercosur

Senatorii Opoziţiei au depus o moţiune simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, acuzând modul în care a reprezentat România în procesul decizional european privind Acordul UE – Mercosur. Documentul va fi dezbătut şi supus votului luni, în plenul Senatului.

Moţiunea, intitulată „Diplomaţia progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Ţoiu spune 'da' altora şi 'nu' propriilor cetăţeni”, este semnată de 43 de senatori din PACE – Întâi România, AUR și neafiliaţi. Aceasta acuză modul „defectuos, ideologizat şi necoordonat” în care ministrul a reprezentat România în cadrul negocierilor UE.

Documentul a fost depus săptămâna trecută, după ce fusese anunţat încă din ianuarie, perioadă în care Parlamentul se afla în vacanţă. Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a precizat că, respectând regulamentul și sub rezerva avizului Comisiei de politică externă, dezbaterea și votul vor avea loc luni, de la ora 16:00. Ședința comisiei este programată la ora 10:30.

Senatorii argumentează că politica externă a României nu este un exerciţiu teoretic și că deciziile au efecte concrete asupra economiei și vieţii cetăţenilor:

„Politica externă produce efecte concrete, directe, asupra economiei naţionale, asupra sectoarelor strategice şi asupra vieţii cetăţenilor români. În acest context, responsabilitatea pentru poziţiile exprimate de România în cadrul Uniunii Europene aparţine direct şi personal ministrului Afacerilor Externe, doamna Oana Ţoiu. Nu vorbim despre un funcţionar anonim și nici despre o rotiţă birocratică, ci despre un decident politic cu mandat deplin, care a avut de ales între da, nu sau ne abţinem. Doamna Ţoiu a ales să spună da' Acordului UE – Mercosur.”

Semnatarii susţin că decizia nu a fost o eroare tehnică, ci o opţiune politică asumată, cu efecte economice negative pentru România.

Moţiunea detaliază că Acordul UE – Mercosur avantajează state industriale și afectează agricultura românească: „Agricultura nu este un sector marginal al economiei româneşti, ci un pilon de stabilitate economică, socială şi alimentară. Prin susţinerea acestui acord, fermierii români sunt expuşi unei concurenţe neloiale din partea unor produse provenite din state care nu respectă aceleaşi standarde de mediu, siguranţă alimentară şi costuri de producţie impuse agricultorilor români.”

Autorii mai spun că România riscă pierderi masive în agricultură, falimente, abandonarea terenurilor și dependență crescută de importuri.

Senatorii AUR și PACE acuză că România nu a utilizat toate pârghiile politice disponibile și că a adoptat poziția fără consultare interministerială reală:

„În timp ce state precum Franţa s-au opus, iar Belgia a adoptat o poziţie prudentă, România a ales să susţină acordul fără a negocia şi fără a utiliza pârghiile politice disponibile.

Abţinerea României ar fi fost suficientă pentru a bloca adoptarea acordului. România a avut o oportunitate reală de influenţă şi a ales să nu o folosească. România nu are nevoie de miniştri care dau lecţii ideologice şi transformă politica externă într-un exerciţiu de activism. Această moţiune nu este despre persoana Oanei Ţoiu ca individ. Este despre rolul ei ca ministru şi despre un mod greşit de a face politică externă, un mod ideologic progresist, rupt de realitatea economică a României.”