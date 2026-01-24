Ce câștigă România din acordul UE–Mercosur. Calculele lui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a declarat sâmbătă, la Iași, că acordul comercial semnat de Uniunea Europeană cu statele Mercosur reprezintă o oportunitate importantă pentru economia României, în special pentru industria auto, sector care generează aproape jumătate din exporturile țării.

Șeful statului a catalogat acordul drept „benefic” pentru România și a afirmat că impactul acestuia trebuie analizat în ansamblu, dincolo de controversele generate la nivel european.

Potrivit președintelui, România exportă anual bunuri în valoare de aproximativ 90 de miliarde de euro, iar aproape jumătate din această sumă provine direct sau indirect din industria auto.

„Închipuiți-vă ce înseamnă o piață suplimentară pentru întreaga industrie auto europeană, din care România este o componentă importantă. Estimez că acest acord poate aduce o creștere de 10, poate 15% a industriei auto din România. Ce ar însemna ca, de la exporturi de 42–43 de miliarde de euro, să vină anual încă 5 miliarde în România, în industria românească?”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a spus că, în evaluarea acordului Mercosur, trebuie luate în calcul atât avantajele, cât și eventualele riscuri, însă pentru România miza economică este una semnificativă.

„Când discutăm de Mercosur, trebuie să ne uităm la ambele părți ale balanței. Pentru România este o chestiune extrem, extrem de serioasă”, a afirmat acesta.

Nicușor Dan a amintit că negocierile privind acordul UE–Mercosur durează de peste 25 de ani, iar poziția oficială a României este una de susținere de mai bine de un deceniu.

„Mercosur se dezbate de 25 de ani. România are o poziție oficială formată de vreo zece ani. Când am ajuns în această funcție, l-am întrebat pe ministrul de Externe care este poziția României. Poziția României este de susținere a Mercosur”, a explicat președintele.

În contextul presiunilor venite din partea agricultorilor din mai multe state membre, România a susținut poziția Franței în dezbaterile interne din cadrul Uniunii Europene.

Potrivit șefului statului, aceste discuții au dus la obținerea unor beneficii suplimentare pentru sectorul agricol european, inclusiv pentru fermierii români.

„În urma dezbaterilor din ultimele luni, în cadrul negocierii au fost obținute beneficii suplimentare pentru agricultorii europeni și inclusiv pentru agricultorii români”, a precizat Nicușor Dan.

Declarațiile au fost făcute sâmbătă, la Iași, unde președintele Nicușor Dan s-a aflat alături de ministrul Apărării, Radu Miruță, și de șeful Statului Major al Apărării, generalul Vlad Gheorghiță. Oficialii au participat la manifestările organizate de autoritățile locale pentru marcarea a 167 de ani de la Unirea Moldovei cu Țara Românească.