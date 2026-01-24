Nicuşor Dan, după huiduielile de la Iaşi: Dacă nu ne bucurăm, măcar să respectăm

Din cuprinsul articolului Nicușor Dan, apel către cei care au huiduit

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a fost huiduit sâmbătă la Iaşi, atât la sosirea în Piaţa Unirii, cât şi în timpul discursului său rostit în faţa câtorva mii de persoane, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor.

Referindu-se la aceste momente, şeful statului a declarat că „nu trăim vremuri uşoare” şi a explicat cum trebuie abordată atitudinea publicului în astfel de ocazii: „Au fost mulţi ieşeni care s-au bucurat de această sărbătoare. Chiar dacă nu trăim vremuri uşoare, sunt momente în care, dacă putem, trebuie să ne bucurăm, iar, dacă nu putem să ne bucurăm, şi asta e normal, atunci să respectăm, pentru că e memoria unor oameni”.

Nicuşor Dan s-a adresat direct celor care îl huiduiau, menţionând că gestul lor reprezintă un act democratic, dar a făcut un apel să nu fie huiduit imnul naţional sau ceremoniile de comemorare a eroilor.

„Mă adresez celor care au venit să huiduie la manifestaţia de azi. În primul rând aveţi respectul meu, e un gest democratic. În al doilea rând aveţi simpatia mea, pentru că şi eu am huiduit de mai multe ori politicieni. Dar vă pun două întrebări. Imediat după asta ce se întâmplă? Există un proiect? Dvs, dincolo de a contesta un mod în care societatea funcţionează, aveţi nişte lideri cu un proiect? Dacă aveţi, hai să dezbatem. A doua întrebare: în România, pe care liderii dvs. proclamaţi o clamează, e loc pentru toţi românii?”, a afirmat şeful statului.