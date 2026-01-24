Nicușor Dan, prezent la manifestările de Ziua Unirii Principatelor la Focșani și Iași. Liderii coaliției, marii absenți

Președintele României, Nicușor Dan, participă sâmbătă la manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române, organizate la Focșani și la Iași. Programul oficial include atât evenimente cu caracter ceremonial, cât și momente comemorative, însă la Iași nu va fi prezent niciun lider al partidelor din coaliția de guvernare.

Conform agendei anunțate de Administrația Prezidențială, Nicușor Dan va ajunge la ora 9.00 la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, unde instituția de învățământ va primi o decorație cu ocazia împlinirii a 160 de ani de existență. Ulterior, de la ora 11.00, șeful statului va participa în Piața Unirii din Focșani la manifestările prilejuite de sărbătorirea Unirii Principatelor Române.

După evenimentele de la Focșani, președintele se va deplasa la Iași, unde sunt așteptați ministrul Apărării, Radu Miruță, precum și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Deși a fost invitată să participe la manifestări, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, nu va ajunge la Iași.

La evenimentele oficiale din capitala Moldovei nu va fi prezent niciun lider de partid din cadrul coaliției de guvernare. În schimb, vor asista primari ai orașelor înfrățite cu Iașiul, șefi de instituții publice, precum și parlamentari.

Manifestările de la Iași sunt programate să înceapă la ora 15.00, în Piața Unirii. Agenda include o slujbă religioasă, discursuri oficiale, depuneri de coroane la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, parada militară și Hora Unirii. Totodată, începând cu ora 12.00, în Piața Unirii este programat un spectacol folcloric, iar seara, în centrul orașului, va avea loc retragerea cu torțe a militarilor. Pe durata desfășurării evenimentelor vor fi impuse restricții de circulație în centrul Iașiului.

Întrebat dacă se așteaptă la eventuale proteste, primarul Iașiului, Mihai Chirica, a declarat că nu este un an electoral și că manifestarea ar trebui să fie „cât mai puţin compromisă de mesajul politic”. Acesta a precizat că va avea loc doar parada militarilor, fără prezentarea tehnicii militare, pentru a nu accentua sentimentul de război. De asemenea, Chirica a anunțat că participanții nu vor primi nici plăcinte și nici fasole cu cârnați, ca în alți ani, precizând că decizia a fost luată ”nu din motive de austeritate, ci de igienă”.