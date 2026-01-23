Nicușor Dan, despre starea Coaliției: Stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni

Președintele Nicușor Dan a recunoscut, joi noaptea, că tensiunile din coaliția de guvernare s-au accentuat față de acum șase-șapte luni, dar și-a exprimat optimismul că aceasta va continua. În timp ce anterior investitorii erau preocupați mai mult de aspectele financiare și fiscale ale României, acum principalul lor motiv de îngrijorare este stabilitatea politică.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat la Bruxelles despre declarația secretarului general al PSD, Claudiu Manda, privind „schimbarea lăutarului” în privința premierului Ilie Bolojan și despre posibilitatea ruperii coaliției în perioada următoare.

”Îmi place că descoperim cuvinte interesante din limba română. Suntem o societate culturalizantă. Eu cred că, faţă de emoţiile pe care le-am avut toţi la sfârşitul anului 2024, cred că mandatul pe care l-au dat românii a fost de a păstra o direcţie pro-occidentală, pro-europeană, pro-transatlantică pentru România.” a declarat acesta.

Președintele Nicușor Dan a declarat că fiecare partid care își asumă direcția pro-europeană și pro-transatlantică are responsabilitatea față de votul primit. El a adăugat că nu poate anticipa cum vor decurge negocierile dintre formațiuni, dar observă dorința și responsabilitatea lor de a continua să fie la guvernare.

El a precizat că, față de acum șapte-opt luni, când discuta cu reprezentanții mediului financiar, frica acestora era legată de partea financiară și fiscală, de riscul unei spirale de dobânzi din care România să nu poată ieși.

Nicușor Dan a explicat că mediul fiscal din România s-a stabilizat, însă investitorii continuă să își exprime îngrijorarea privind stabilitatea politică a țării.

Coaliția se află într-o situație mai dificilă decât acum șase-șapte luni, dar există optimism că, prin responsabilitate, va continua să guverneze, a explicat șeful statului.