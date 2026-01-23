Politica

Nicușor Dan, despre starea Coaliției: Stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni

Comentează știrea
Nicușor Dan, despre starea Coaliției: Stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luniSursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a recunoscut, joi noaptea, că tensiunile din coaliția de guvernare s-au accentuat față de acum șase-șapte luni, dar și-a exprimat optimismul că aceasta va continua. În timp ce anterior investitorii erau preocupați mai mult de aspectele financiare și fiscale ale României, acum principalul lor motiv de îngrijorare este stabilitatea politică.

Nicușor Dan despre posibila ruptură a coaliției

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat la Bruxelles despre declarația secretarului general al PSD, Claudiu Manda, privind „schimbarea lăutarului” în privința premierului Ilie Bolojan și despre posibilitatea ruperii coaliției în perioada următoare.

”Îmi place că descoperim cuvinte interesante din limba română. Suntem o societate culturalizantă. Eu cred că, faţă de emoţiile pe care le-am avut toţi la sfârşitul anului 2024, cred că mandatul pe care l-au dat românii a fost de a păstra o direcţie pro-occidentală, pro-europeană, pro-transatlantică pentru România.” a declarat acesta.

Șeful statului a afirmat că apreciază descoperirea unor expresii interesante din limba română și a subliniat că, în contextul emoțiilor de la sfârșitul anului 2024, mandatul acordat de români a fost de a păstra o direcție pro-occidentală, pro-europeană și pro-transatlantică pentru România.

Daniel Pavel, despre noul format de la Pro TV: Pentru mine Desafio a fost o mare provocare
Daniel Pavel, despre noul format de la Pro TV: Pentru mine Desafio a fost o mare provocare
AFM dă 24 de milioane de lei pentru a ține urșii departe de oameni
AFM dă 24 de milioane de lei pentru a ține urșii departe de oameni

Nicușor Dan: Partidele au responsabilitate față de votul primit

Președintele Nicușor Dan a declarat că fiecare partid care își asumă direcția pro-europeană și pro-transatlantică are responsabilitatea față de votul primit. El a adăugat că nu poate anticipa cum vor decurge negocierile dintre formațiuni, dar observă dorința și responsabilitatea lor de a continua să fie la guvernare.

Coaliție

Liderii coaliției - Dominic Fritz, Hunor Kelemen, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu. Sursa foto: dreamstime.com

El a precizat că, față de acum șapte-opt luni, când discuta cu reprezentanții mediului financiar, frica acestora era legată de partea financiară și fiscală, de riscul unei spirale de dobânzi din care România să nu poată ieși.

Investitorii rămân preocupați de stabilitate

Nicușor Dan a explicat că mediul fiscal din România s-a stabilizat, însă investitorii continuă să își exprime îngrijorarea privind stabilitatea politică a țării.

Coaliția se află într-o situație mai dificilă decât acum șase-șapte luni, dar există optimism că, prin responsabilitate, va continua să guverneze, a explicat șeful statului.

1
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:03 - Daniel Pavel, despre noul format de la Pro TV: Pentru mine Desafio a fost o mare provocare
11:56 - AFM dă 24 de milioane de lei pentru a ține urșii departe de oameni
11:51 - Phil Collins are nevoie de îngrijiri medicale non-stop
11:50 - Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
11:43 - Peste 800 de scriitori și cineaști acuză regimul iranian de crime împotriva propriilor cetățeni
11:31 - Părintele Calistrat: Durerea te apropie de Dumnezeu

HAI România!

Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Pumnul lui Trump. Hai LIVE cu Turcescu
Pumnul lui Trump. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale