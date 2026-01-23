Nicușor Dan, despre viitorul coaliției: Fiscal, România s-a stabilizat, dar există îngrijorări

Președintele României, Nicușor Dan, a comentat zvonurile apărute în spațiul public privind o posibilă ruptură a coaliției de guvernare, evitând să valideze aceste scenarii. Șeful statului a subliniat că nu poate anticipa evoluția negocierilor politice, însă a atras atenția asupra responsabilității partidelor față de mandatul primit de la alegători la finalul anului 2024, potrivit Presidency.

În contextul tensiunilor politice, Nicușor Dan a reamintit că votul exprimat de români a avut o semnificație strategică clară.

„Cred că mandatul pe care l-au dat românii a fost de a păstra o direcție pro-occidentală, pro-europeană, pro-transatlantică pentru România”, a declarat președintele, punctând așteptările electoratului.

Șeful statului a precizat că toate formațiunile politice care și-au asumat această direcție au o obligație politică fermă față de votul primit. Deși nu a intrat în detalii legate de relațiile dintre liderii coaliției, Nicușor Dan a transmis că, la nivel general, există disponibilitate pentru continuarea guvernării.

„Observ la fiecare dintre aceste partide dorința și responsabilitatea de a continua să fie la guvernare”, a afirmat acesta.

Președintele a făcut și o analiză comparativă a situației actuale față de cea de la finalul anului trecut, când principalele îngrijorări legate de România proveneau din zona fiscală. Potrivit acestuia, riscurile economice majore care alarmau mediul financiar internațional s-au redus semnificativ.

Nicușor Dan a explicat că, în urmă cu câteva luni, creditorii și investitorii se temeau de o posibilă pierdere a controlului asupra costurilor de finanțare. „Frica lor era legată de partea fiscală, de riscul ca România să intre într-o spirală a dobânzilor”, a spus președintele, adăugând că această temere nu mai este dominantă în prezent.

În evaluarea sa, șeful statului consideră că situația fiscală a României s-a stabilizat, ceea ce a redus presiunea din zona economică. „Cumva, fiscal, România s-a stabilizat”, a punctat Nicușor Dan, referindu-se la percepția actuală a mediului financiar.

Cu toate acestea, președintele a atras atenția că a apărut o altă vulnerabilitate majoră: stabilitatea politică. Potrivit acestuia, investitorii și partenerii externi privesc cu mai multă îngrijorare evoluțiile din interiorul coaliției decât o făceau în urmă cu câteva luni. „Există îngrijorarea lor cu privire la stabilitate”, a recunoscut șeful statului.

Chiar și în acest context, Nicușor Dan s-a declarat optimist în privința viitorului coaliției, mizând pe asumarea responsabilității politice de către partidele aflate la guvernare. „Sunt optimist că, cu responsabilitate, se va continua”, a concluzionat președintele.