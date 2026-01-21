Grindeanu: Poate PNL și USR vor să facă o coaliție cu AUR. PSD rămâne, dar nu pe post de ridicător de mână

Din cuprinsul articolului Sorin Grindeanu: PSD-ul nu va tăcea din gură doar fiindcă e partea unei coaliții de acest tip

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații sunt supuși unor presiuni pentru a fi împinși afară din coaliția guvernamentală și a sugerat că anumite partide ar putea dori o alianță cu AUR în locul PSD.

„Am acceptat să facem parte din această coaliție undeva în mai-iunie. Am făcut acel proces intern de consultare a colegilor. Au votat aproape 5.000 de colegi, toți primarii, toți consilierii județeni și s-a votat într-un procent covârșitor să rămânem la guvernare, din dorința de a face bine.

Nu a dispărut această dorință a PSD-ului. Suntem singurul partid social-democrat într-o coaliție de dreapta, formată din patru partide plus un grup al minorităților. Nu e simplu. Văd că sunt tot felul de domni care încearcă să ne împingă afară din această coaliție. Poate doresc să facă coaliție cu AUR. Poate PNL-ul și USR-ul, că tot am văzut declarații, doresc să facă coaliție cu AUR. Noi nu vrem să plecăm din această coaliție atâta timp cât sunt acceptate și măsuri de stânga”, a afirmat Grindeanu, la Antena 3.

Liderul social-democraților a mai spus că partidul său dorește să participe la guvernare, dar nu doar formal, pe „post de ridicător de mână”:

„Dorim să facem parte din această coaliție, dar nu doar pe post de ridicător de mână. Și de fiecare dată când vor exista excese în actul de guvernare, așa cum au existat în aceste luni, PSD-ul nu va tăcea din gură doar fiindcă e partea unei coaliții de acest tip. Și vom spune punctul nostru de vedere răspicat de fiecare dată”, a transmis Grindeanu.

În ultimele luni, PSD a fost acuzat că se comportă ca și cum ar fi în opoziție, participând la ședințele Guvernului pentru decizii controversate și criticând ulterior măsurile în spațiul public. Liderii coaliției au recunoscut că structura actuală, cu patru partide plus minoritățile, nu este comodă, iar disputele dintre PSD și USR au devenit frecvente. De asemenea, criticile social-democraților la adresa premierului Ilie Bolojan au fost aproape la fel de dese.