Grindeanu: România a fost victima unei scamatorii elaborate. Deficitul anunțat nu a fost real

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că deficitul bugetar anunțat în urmă cu șase luni de Guvernul Bolojan nu reflectă realitatea și că România a fost „victima unei scamatorii mai elaborate” privind situația fiscală.

„Noi ne aflăm în această perioadă într-o evaluare internă. Durează până după buget. E foarte important acest lucru. Dincolo de taxele locale mărite, noi o să avem niște propuneri la buget pe care dorim să fie aplicate, cele legate de pensii. Trebuie să existe o recalibrare a pensiilor, fiindcă anul trecut, în 2025, puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic. De asemenea, sunt indemnizațiile pentru mame. Nu se poate. Au fost scoase. Lucrurile trebuie să vină la normal”, a declarat Grindeanu la Antena 3 CNN.

Sorin Grindeanu a precizat că datele concrete privind execuția bugetară pentru 2025 vor fi făcute publice săptămâna viitoare, odată cu prezentarea indicatorilor macroeconomici de către ministrul Finanțelor. Potrivit liderului PSD, deficitul este în jur de 8%, sub cel estimat anterior de 8,4%.

„Înțeleg că avem un deficit undeva în jur de 8%. Deci sub cel negociat de 8,4%. În afară de creșterea TVA de la 19% la 21%, nu s-au întâmplat lucruri extraordinare, iar încasările au fost cam la fel”, a spus Grindeanu.

Grindeanu a comparat situația fiscală actuală cu precedentul istoric al moștenirilor fiscale din România: „Ce s-a întâmplat prin mai-iunie este o formă de același tip, o moștenire grea, mascată sub un deficit extraordinar, care se dovedește a nu fi fost. Nu a fost real.”

El a adăugat că România a continuat investițiile, menționând Programul Anghel Saligny: „Trebuie să continue investițiile. Și au continuat. Sigur, cu lupte din acestea pe care dumneavoastră le-ați transmis. Ca să dau un exemplu, unde a fost cea mai puternică luptă. Și-au continuat. Și s-a plătit, e adevărat, până când s-a închis sistemul, în 2 octombrie. Dar s-au plătit la zi.”

„Noi am spus același lucru tot timpul. România nu intră în incapacitate de plată, așa cum s-a spus, și nu vom putea plăti salarii și pensii”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a mai spus că deficitul trebuie redus și că măsurile adoptate pe parcursul anului 2025 au fost foarte puține: „Deficitul trebuie să fie redus. Ceea ce s-a proiectat în timp un dezastru se va vedea la execuția bugetară când vor fi prezentate lucrurile la sfârșitul anului. Măsurile care au fost adoptate pe parcursul anului 2025 și aplicate în lunile rămase au fost foarte puține.”

Întrebat dacă a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre situația deficitului, Grindeanu a explicat: „I-am spus în coaliție treaba asta, i-am spus ministrului de Finanțe. O să vedem cum se închide, pentru că săptămâna viitoare vor fi prezentate datele. Dar dacă este cum spunem noi, avem o problemă. Avem problemă și din perspectiva bugetului pe 2026, PSD-ul nu mai poate să asiste doar la măsuri de dreapta care lovesc electoratul nostru.”

El a mai declarat că PSD va insista pe măsuri sociale, inclusiv pentru pensionari și ajutor pentru familii, subliniind rolul partidului în protejarea acestor categorii: „Suntem partid social-democrat și lucrurile nu pot să continue în acest mod.”