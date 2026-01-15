Economie

Theodor Stolojan, despre deficitul bugetar: Este cauzat de deciziile greşite ale clasei politice

Theodor Stolojan. Sursa foto: Facebook
Fostul premier şi preşedinte PNL Theodor Stolojan a declarat că deficitul bugetar ridicat din România este rezultatul „politicilor greşite ale clasei politice” din ultimii trei ani, subliniind că o parte din împrumuturi nu a fost folosită pentru investiţii, contrar afirmaţiilor publice.

Theodor Stolojan despre deficitul bugetar

Fostul premier Theodor Stolojan a declarat că deficitul bugetar al României din 2020 a fost generat de ajutoarele acordate economiei în contextul pandemiei de COVID-19, când numeroase activităţi au fost sistate. Deficitul din ultimii ani este, potrivit acestuia, rezultatul exclusiv al deciziilor politice interne.

„Ceea ce se întâmplă acum, în 2025 şi 2026, nu mai are cauze din afara României, există o singură cauză: fonduri politicile greşite ale clasei politice care a guvernat România în ultimii trei ani de zile.” a declarat Theodor Stolojan la Prima News

Stolojan a precizat că, în perioada 2025–2026, clasa politică a cheltuit din împrumuturi pentru necesităţile zilnice, creând o datorie publică mare, fără ca sumele să fie folosite exclusiv pentru investiţii. El a explicat că anumite afirmaţii potrivit cărora datoria a finanţat numai proiecte de dezvoltare reprezintă o manipulare a opiniei publice.

Stolojan: Continuarea politicilor actuale pune în pericol încrederea financiară a României

Fostul premier a avertizat că situaţia bugetară actuală nu mai poate continua, subliniind că încrederea României pe pieţele financiare şi în Uniunea Europeană depinde de reducerea deficitului bugetar sub 3% până în 2031. În caz contrar, România va continua să se împrumute la dobânzi foarte mari.

Bani europeni

PIB. Sursa foto: Arhiba EVZ

Stolojan a amintit că România nu a reuşit să îndeplinească proiectele cu fonduri europene împrumutate la dobânzi foarte mici, comparativ cu dobânzile mari la care se împrumută pe pieţele internaţionale pentru a finanţa deficitul bugetar. El a subliniat că această situaţie afectează relaţia cu instituţiile europene.

Accesarea fondurilor europene, esențială pentru investiții și stabilitatea leu-euro

Stolojan a subliniat că prioritățile investiționale ale României trebuie să vizeze accesarea fondurilor europene, fără de care majoritatea proiectelor ar fi blocate, iar economia ar fi „sub un risc extraordinar”. El a afirmat că stabilitatea cursului leu-euro depinde în mare măsură de aceste finanțări.

Fostol premier a precizat că investițiile trebuie prioritizate astfel: pe primul loc, cele finanțate cu fonduri europene nerambursabile, iar pe al doilea, proiectele susținute prin fonduri europene împrumutate. Acesta a avertizat că, fără aceste fonduri, România ar fi obligată să oprească majoritatea investițiilor importante.

