România „livrează simultan consolidare fiscală şi investiţii record”, pentru aderarea la OCDE

România accelerează procesul de aderare la OCDE, livrând simultan consolidare fiscală și investiții record, a anunțat ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, după prezentarea progreselor țării la Paris. „Le-am transmis partenerilor din OCDE un mesaj clar: România a făcut eforturile necesare şi a accelerat vizibil procesul de aderare, în special în zona fiscală, unde aveam multe teme de recuperat”, a scris ministrul într-o postarepe Facebook.

România a finalizat la Paris o etapă importantă în procesul de aderare la OCDE, prezentând progresele sale în Comitetul pentru Analiză Economică și Dezvoltare (EDRC) în fața a 38 de reprezentanți ai celor mai dezvoltate economii.

Ministerul Finanțelor a obținut 10 din 10 opinii tehnice favorabile în Comitetul pentru Afaceri Fiscale, corespunzând celor 10 grupuri subsidiare implicate în evaluarea țării. Ministrul Alexandru Nazare a precizat că prezentarea a reflectat cifre și schimbări structurale reale.

La sesiunea de evaluare în Comitetul pentru Analiză Economică și Dezvoltare (EDRC) de la Paris, delegația română a prezentat progresele în corecția deficitului bugetar și cifrele încurajatoare de la finalul lui 2025 și începutul lui 2026. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că ajustarea consistentă din ultimele șase luni arată că România este pe drumul corect spre consolidare.

România a înregistrat investiții record, cu un nivel al investițiilor publice de 7,2% și o pondere mai mare a fondurilor europene. Accelerarea investițiilor din fonduri europene, concomitent cu reducerea deficitului, precum și renegocierea PNRR, au fost prezentate ca realizări ce securizează resurse pentru proiecte majore în transport, energie și sănătate.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că Hub-ul Digital ANAF va fi complet operațional până la finalul anului 2026, asigurând monitorizarea cheltuielilor publice prin software-uri de ultimă generație. El a subliniat importanța predictibilității fiscale și a reformelor menite să protejeze capitalul uman, fără a descuraja munca formală.

Nazare a transmis la Comitetul OCDE că România a accelerat procesul de aderare, în special în zona fiscală, și că rezultatele din consolidarea bugetară, împreună cu investițiile record, susțin creșterea investițiilor private. El a precizat că țara este pregătită ca 2026 să fie anul aderării oficiale și să participe ca membru cu drepturi depline.