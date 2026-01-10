Imaginile cu Nicușor Dan înzăpezit la Paris, văzute de Băsescu: Umilință!

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a declarat că imaginile cu Nicușor Dan, blocat din cauza zăpezii la Paris, au produs un prejudiciu major de imagine pentru țara noastră.

„Este un sentiment de umilință când vezi șeful statului României într-o asemenea situație. Acolo era de făcut un lucru simplu: se chema imediat un avion TAROM și problema era rezolvată. Își bate joc cineva de imaginea României? Nu. Dar este clar că nu i s-a permis să rezolve situația. Consecințele de imagine pentru țara noastră sunt importante și negative”, a afirmat fostul președinte, la România TV.

Băsescu a mai spus că astfel de momente sunt dureroase la nivel uman, mai ales pentru cineva care a ocupat funcția supremă în stat timp de zece ani.

Întrebat dacă își menține prognoza potrivit căreia Nicușor Dan ar putea deveni cel mai bun președinte al României de după 1989, Traian Băsescu a evitat un răspuns direct. „Dacă va fi aceeași secetă de candidați puternici, cine credeți că va fi președinte peste patru ani?”, a spus el, sugerând că lipsa alternativelor reale poate influența decisiv viitorul politic.

Reamintim că preşedintele Nicuşor Dan a fost blocat aproape 24 de ore în Paris, din cauza vremii. Plecarea, programată iniţial marţi seară, a fost amânată şi miercuri dimineaţă, însă nici atunci nu a fost posibilă decolarea. Președintele a explicat că pista trebuia curățată.

El a mai precizat necesitatea achiziționării unei aeronave prezidențiale „nu numai pentru președinte, ci și pentru miniștrii care se duc în delegații când sunt lucruri importante”. În final, aeronava Spartan cu care Nicușor Dan a mers la Paris, pentru Summit-ul Coaliției de Voință, a ajuns miercuri seară în România, la aproape 24 de ore după ora inițială.

„Am ajuns la București”, a anunțat miercuri seară președintele Nicușor Dan, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

El a precizat că, pe parcursul zborului deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava militară a fost escortată de două avioane F-18. „Un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana”, a adăugat președintele.

Escortarea avionului militar de către aeronave elvețiene a fost o misiune de rutină, pentru verificarea zborului, așa-numitele „live missions” derulate de Forțele Aeriene Elvețiene, potrivit jurnalistului Patrick André de Hillerin, care a obținut un punct de vedere de la Armata Elvețiană.