Demisia lui Bolojan, văzută de Băsescu. Replica anului

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Sursa foto: dreamstime.com
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că actuala coaliția de guvernare „sabotează Guvernul” și că premierul Ilie Bolojan „face rău țării” prin declarațiile sale privind riscul de faliment.

„Cred că marea problemă este că a apărut foarte puternic această instituție neconstituțională care se numește coaliție. Coaliția a devenit cea care pântuie toate deciziile în loc să fie lăsate deciziile la guvern și, în mod constituțional, dacă nu ne place guvernul, există moțiunea de cenzură și pleacă domnul Bolojan”, a afirmat Băsescu.

El a adăugat însă că, odată ce un premier a fost votat și investit, coaliția nu poate interveni zilnic în activitatea sa: „Această instituție coaliție, care se numește coaliție, este de fapt o instituție care sabotează guvernul.”

Sfaturi pentru Ilie Bolojan, legate de dimisie

Fostul președinte a atras atenția asupra efectelor declarațiilor publice privind riscul de faliment: „Când vii și spui că România riscă să intre în incapacitate de plată, imposibil să nu te gândești că faci rău țării… Astfel de declarații doar scumpesc dobânzile la împrumuturi.”

Pe ce domenii din România au pus ochii americanii după întâlnirea de pe Wall Street
Fotbal de infarct, la propriu. Antrenorii care au avut probleme cardiace în timpul meciurilor. Jock Stein, mort după o mare victorie
Traian Băsescu

Traian Băsescu. Sursa foto: Facebook

Băsescu a  mai spus, referindu-se la Ilie Bolojan,  că apelul la demisie trebuie utilizat doar atunci când există o pierdere a sprijinului în Parlament sau imposibilitatea de a-și implementa programul guvernamental.„Și povestea asta că tot umblă cu drăcăria aia de hârtie după el, cu demisia… Las-o, domnule, pentru când simți că nu mai ai susținere în Parlament sau nu-ți mai poți face programul. Dar deocamdată e loc de negociere”, a spus Băsescu la Realitatea Plus.

Traian Băsescu: Se vede lipsa de experinență la nivel înalt

Băsescu a comparat lipsa de experiență politică a unor lideri actuali cu perioada președintelui Klaus Iohannis: „Se vede lipsa de experiență politică la nivel înalt. Suntem în aceeași situație ca și cu domnul președinte Iohannis. Aduși din provincie, din două orășele – Sibiu, Oradea – s-au trezit că nu mai pot vorbi tot ce le trece prin cap, cum făceau când erau la Oradea sau la Sibiu.”

El a mai spus că formulările publice greșite ale premierului contribuie la creșterea tensiunilor economice: „Și află toată piața că suntem în faliment. Formulările greșite ale premierului nu fac decât să agraveze situația.”

Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
