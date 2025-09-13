Politica

Demisia lui Bolojan, o catastrofă pentru România. Cine îl crede indispensabil

Demisia lui Bolojan, o catastrofă pentru România. Cine îl crede indispensabilIlie Bolojan. Sursa foto: gov.ro
Vicepremierul Ionuț Moșteanu a declarat, despre posibila demisie a premierului Ilie Bolojan dacă Pachetul 2 de reformă este respins de Curtea Constituțională, că este exclusă a ceastă varinată. Liderul USR a subliniat că formațiunea sa este principalul susținător al premierului și a respins ideea unui guvern tehnocrat:

Nu. Pot să înțeleg presiunea, că sunt alături de dânsul. Credeți-mă că Ilie Bolojan are susținere mai multă de la USR decât de la orice alt partid din coaliție. Îl susținem în toate deciziile de foarte multe ori. Pur și simplu mergem pe mâna dânsului. Nu mai punem probleme suplimentare, că și așa sunt destule discuții în coaliție. Cred că Ilie Bolojan e omul de care România are nevoie în momentul ăsta.

„Nu are cine să-l înlocuiască pe Bolojan în momentul ăsta”

Moșteanu a mai spus că experiența și hotărârea premierului îl fac indispensabil pentru stabilitatea guvernării. „Are nevoie de mai mult suport. Nu cred că va pleca dacă nu va trece de Curtea Constituțională acest pachet. Dacă Curtea va zice că nu e bună una sau alta, vom găsi o cale să corectăm. Nu se termină lumea cu un pachet legislativ. Ar fi foarte grav pentru România. Și, vă zic sincer, știți ce oferă piața politică din România. Nu are cine să-l înlocuiască pe Bolojan în momentul ăsta”, a declarat vicepremierul la Prima TV.

Moșteanu: Un premier tehnocrat nu are autoritate

Guvernul Bolojan

Sursa: Inquam Photos/George Călin

Moșteanu a respins varianta unui guvern tehnocrat, dând ca exemplu experiența din 2016, când a fost secretar de stat în Executivul condus de Dacian Cioloș. „Un premier tehnocrat nu are autoritate. Ne ziceam că suntem tehnocrați, dar practic eram 10-15 oameni veniți din afara sistemului politic. Restul erau de la PSD, de la PNL, de la ALDE. Ăla a fost guvernul tehnocrat. A fost votat de PSD și PNL să guverneze”, a spus liderul USR.

Reamintim că premierul Ilie Bolojan a evitat să dea un răspuns concret privind o eventuală demisie, preferând să aștepte decizia judecătorilor constituționali. „Haideți să vedem ce va decide Curtea Constituțională! Consider că acest proiect respectă aspectele care țin de constituționalitate, pentru că am încercat să ținem cont de toate deciziile pe care Curtea le-a luat în perioada anterioară și să așteptăm această decizie”, a declarat, recent, premierul.

Proiecte speciale