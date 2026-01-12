Ministrul Finanţelor: România, în linie dreaptă spre OCDE. Care este etapa-cheie pentru aderarea țării 

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat, luni, că se află într-o nouă vizită oficială la Paris, unde conduce delegaţia României într-o etapă avansată a evaluărilor OCDE, parte a parcursului către aderarea României la „clubul economiilor dezvoltate”. „Discutăm cu partenerii noștri internaționali despre reformele economice, stabilitatea finanțelor publice și direcțiile de dezvoltare ale României pe termen lung”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului, evaluarea din Comitetul pentru Analiză Economică şi Dezvoltare (EDRC), care are loc în aceste zile, reprezintă un „moment-cheie”, în care sunt analizate economia României, politicile publice şi măsurile adoptate pentru creştere şi competitivitate, pe baza studiului economic pentru România din 2026.

„Aderarea României la OCDE înseamnă mai multă încredere din partea investitorilor internaționali și, implicit, mai multe investiții în economie, reguli mai clare și mai predictibile pentru mediul de afaceri, politici publice mai eficiente - bazate pe bunele practici ale statelor dezvoltate, o creștere economică mai stabilă și sustenabilă, locuri de muncă mai bine plătite şi un nivel de trai mai bun pentru români, pe termen mediu și lung”, a explicat Nazare.

Ministul susține că aderarea României la OCDE înseamnă, de asemenea, „o Românie mai puternică, mai credibilă şi mai bine conectată la economiile avansate ale lumii”. „Continuăm aceste etape finale cu seriozitate şi responsabilitate, pentru a crea mai multe oportunităţi şi premisele unei creşteri economice sănătoase”, a scris acesta.

Întâlnirea de la Paris are loc în perioada 11-13 ianuarie 2026 și reprezintă una dintre ultimele etape ale procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Delegația guvernamentală, condusă de Nazare, este formată din experți ai ministerelor de resort și reprezentanți ai Băncii Naționale a României.

„Întâlnirile din aceste zile au ca obiectiv validarea parcursului de reformă economică a României și parcurgerea unei etape decisive privind aderarea la OCDE. Evaluările și schimburile de opinii de acum sunt relevante nu doar pentru confirmarea progreselor realizate, ci și pentru fundamentarea unei strategii de creştere economicǎ echilibratǎ şi rezilientǎ. Acestea contribuie la întărirea credibilității României în fața partenerilor internaționali și la crearea premiselor pentru un climat economic stabil, orientat spre dezvoltare pe termen lung și convergență reală cu economiile avansate”, a declarat ministrul, potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Finanțelor.

Agenda oficială de luni, 12 ianuarie, include mai multe întrevederi bilaterale cu lideri-cheie ai organizației, menite să consolideze sprijinul politic și tehnic necesar procesului de aderare.

Potrivit comunicatului, Nazare are programată o primă discuție cu Manal Corwin, director OCDE, dedicată dialogului tehnic despre politicile fiscale și standardele internaționale de guvernanță economică. Tot luni, ministrul Finanțelor se va întâlni cu Mathias Cormann, secretarul general al OCDE, pentru discuții privind progresele României și calendarul de aderare, precum și principalele evoluții macroeconomice ale țării.

Momentul central al deplasării este programat marți, 13 ianuarie, la sediul OCDE, unde delegația română participă la sesiunea de evaluare a Comitetului pentru Analiză Economică și Dezvoltare (EDRC).

Această etapă vizează dezbaterea Proiectului de Studiu Economic pentru România, ediția 2026, document esențial pentru procesul de aderare, precum și analiza detaliată a indicatorilor macroeconomici și a reformelor structurale aplicate de Guvernul României.

Discuțiile vizează, de asemenea, și îmbunătățirea condițiilor pentru mediul de afaceri, creșterea competitivității economiei și stimularea investițiilor private, inclusiv printr-o fiscalitate mai predictibilă și o administrare mai eficientă.