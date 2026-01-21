Politica

Ce partide ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri parlamentare. Top preferințe politice la început de 2026

Sursa foto: Arhiva EVZ
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) se află în fruntea preferințelor pentru alegerile parlamentare. Potrivit unui sondaj publicat de INSCOP, dacă duminica viitoare ar fi alegeri, 40,9% dintre români ar vota cu AUR, urmat de PSD – 18,2%, PNL - 13,5% și USR - 11,7%.

Comparația cu ultimele luni

Datele sondajului arată că, raportat la cei care au exprimat preferință pentru un partid din listă (72% din total eșantion), AUR a înregistrat următoarele scoruri în ultimele luni: 38,1% în mai 2025, 40,5% în iunie, 40,8% în septembrie, 40% în octombrie și 38% în noiembrie.

PSD a avut: 17,4% în mai, 13,7% în iunie, 17,9% în septembrie, 17,6% în octombrie și 19,5% în noiembrie.

PNL: 16% în mai, 17,3% în iunie, 15,2% în septembrie, 14,8% în octombrie, 14,6% în noiembrie.

USR: 12,2% în mai, 13,1% în iunie, 12,8% în septembrie, 11,5% în octombrie, 12,3% în noiembrie.

Alte partide parlamentare:

UDMR – 4,5% în mai, 5,2% în iunie, 4% în septembrie, 5,2% în octombrie, 4,8% în noiembrie

SENS – 2,4% în iunie, 2,1% în septembrie, 3,4% în octombrie, 3,2% în noiembrie

POT – 4,2% în iunie, 3,3% în septembrie, 2,6% în octombrie, 3,1% în noiembrie

SOS România – 1,9% în iunie, 2,8% în septembrie, 2% în octombrie, 1,7% în noiembrie

Altele: 1,1% ar vota un alt partid (0,5% în iunie, 0,6% în septembrie, 1,6% în octombrie, 1,8% în noiembrie), iar 2% ar alege un independent (1,4% în iunie, 0,6% în septembrie, 1,3% în octombrie, 1% în noiembrie).

Câți români ar merge la vot

Vot, alegeri

Sursa foto: Freepik

Sondajul a măsurat și gradul de certitudine al românilor de a merge la vot, pe o scară de la 1 la 10:

-1: 22,4%

-2: 1,3%

-3: 1%

-4: 2%

-5: 3,5%

-6: 1,3%

-7: 1,9%

-8: 2%

-9: 2,6%

-10: 58,4%

-2,3% nu știu sau nu răspund.

Directorul INSCOP Research: Partidele nu câștigă, dar nici nu pierd semnificativ

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, precizează că raportul intenției de vot între partidele aflate la guvernare (48,3%) și cele din opoziție (45,8%) tinde să se echilibreze la începutul anului 2026.

„AUR revine la o intenție de vot de peste 40%, după reculul de la finalul anului trecut, când ajunsese la 38%. Analiza riguroasă a evoluției intenției de vot în ultimele 9 luni arată o remarcabilă stabilitate pentru toate partidele, variațiile fiind mici și rare. Partidele nu câștigă, dar nici nu pierd semnificativ, în ciuda tensiunilor din economie, taxe, politică externă, justiție sau riscuri de securitate/război. Ne aflăm într-un status-quo politic rigid care descurajează crize majore”, a declarat Ștefureac.

