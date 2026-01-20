Kelemen Hunor: Până când PNL îl susține pe Bolojan, guvernul rezistă. Rotativa este o problemă

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că rotativa guvernamentală programată pentru anul viitor poate crea blocaje în funcționarea coaliției și a administrației centrale.

„Dacă PNL îl susține pe președintele partidului, pe Ilie Bolojan, atunci guvernul rezistă. Până când PNL îl susține pe Bolojan, sigur că Bolojan va rezista. Rotativa va fi peste un an de zile. E o problemă. Eu recunosc că nu am susținut rotativa anul trecut, se știe, fiindcă am văzut rotativa din 2023”, a spus liderul UDMR la Euronews.

Hunor a precizat că experiența anului 2023 arată cum rotativa poate afecta autoritatea premierului în administrația centrală:

El a mai spus că rotativa din 2023 „nu a fost în folosul cetățenilor”. „Uitați-vă la ce s-a întâmplat după 2023. Eu am văzut filmul în 2022-2023 și nu mi-a plăcut. Haideți să vorbim direct: rotativa din 2023 nu a fost în folosul cetățeanului”, a mai declarat președintele UDMR.

Referindu-se la bugetul pe anul 2026, Kelemen Hunor a spus că pe zona de investiții se vor asigura fondurile necesare pentru atragerea fondurilor PNRR și pentru proiectele importante de infrastructură.

„La partea de cheltuieli cu administrarea, cu personalul, cu salariile, eu cred că va fi un buget echilibrat. Este o chestiune unde, sigur, suntem obligați să plătim dobânzile, care se vor ridica undeva, dacă nu mă înșel, pe la 12 miliarde sau peste 12 miliarde de euro, ceea ce este enorm de mult pentru România, asta înseamnă în jur de 3% din PIB. Dacă nu am avea această constrângere, ne-ar ajuta enorm de mult, dar trebuie să plătim. Și asta se poate face doar din economie, din venituri în plus sau dintr-un alt împrumut, refinanțezi acest deficit. Deci asta se va întâmpla, din păcate, și va fi o povară foarte mare pe bugetul din 2026, poate cea mai mare problemă a României”, a explicat Hunor.

Întrebat despre numirile viitoare ale șefilor serviciilor secrete, SIE și SRI, Kelemen Hunor a precizat că nu a participat la nicio discuție pe această temă.

„N-am participat la nicio discuție, deci nu știu. Nu știu dacă au fost discuții, probabil că au fost, nu pot să confirm, nu pot să infirm. Ceea ce pot să vă spun foarte clar - că eu n-am participat la nicio discuție despre servicii. Ultima discuție de care știu eu a fost anul trecut, în august, când președintele Dan a fost la ședința coaliției cu cele două nume cunoscute - Daniel Zbârcea la SRI și Marius Lazurca la SIE. După aceea eu n-am auzit alte nume, nu vorbesc de ceea ce a apărut în presă, pe surse și dinspre PSD și dinspre PNL”, a detaliat liderul UDMR.