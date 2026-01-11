Cât de negociabile sunt numirile la SRI și SIE. Mesajul unui fost președinte pentru Nicușor Dan

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că Nicuşor Dan nu ar trebui să negocieze cu partidele în ceea ce priveşte numirile în funcţiile de conducere ale serviciilor de informaţii: „El este titularul desemnării şi nu are de ce să negocieze parte din autoritatea lui”.

Fostul şef al statului a adăugat că aceeaşi regulă se aplică şi pentru propunerile de conducere ale marilor parchete. „Aici nu aş face nicio concesie, nu e de negociat. Trebuie să-l desemneze preşedintele până când nu este omul pe care preşedintele vrea să-l desemneze, nu face nici o numire, nici la marile parchete, nici la serviciile de informaţii”, a mai declarat Băsescu la România TV.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, săptămâna trecută, că numirile pentru funcţiile de directori ai SRI şi SIE vor fi discutate cu partidele parlamentare, pentru a fi validate de Legislativ. „În ceea ce priveşte şefii de servicii, pentru că preşedintele propune şi Parlamentul trebuie să voteze, tocmai din perspectiva acestei stabilităţi, nu cred că se va întâmpla să nu discutăm înainte, dimpotrivă, vom discuta astfel încât numirile să fie validate de Parlament”, a explicat şeful statului într-o conferinţă de presă la Paris.

Nicuşor Dan a confirmat că are deja câteva propuneri: „Am nişte oameni pe care îi am în cap şi o să fie nişte discuţii şi o să aveţi nişte nume”. Întrebat dacă viitorii şefi ai SRI şi SIE vor proveni din politică, preşedintele a spus: „Să le mai nuanţăm”.

Potrivit unor surse politice, numirea directorilor SRI şi SIE va fi discutată împreună cu desemnările pentru şefii marilor parchete. Pentru aceste poziţii ar exista, în prezent, între patru şi cinci variante, iar unele dintre ele includ şi persoane cu afiliere politică.

În septembrie, Nicuşor Dan a declarat că are o „listă scurtă” de candidaţi pentru conducerea serviciilor de informaţii și că discuţiile se desfăşoară „în cadru restrâns”. El a precizat că nu doreşte să facă declaraţii publice care ar putea afecta încrederea între preşedinte şi liderii politici: „România are nevoie de stabilitate, nu suntem în situaţia în care să facem un joc din asta: eu cumva să propun, Parlamentul să respingă, eu să acuz Parlamentul, ei să mă acuze pe mine. Asta în mod cert nu se va întâmpla”.

Preşedintele a mai spus că persoanele pe care le va desemna vor fi „oameni cu experienţă de viaţă, capabili să coordoneze mulţi oameni şi care să aibă o abilitate politică de a se mişca între foarte multe interese, multe legitime”.