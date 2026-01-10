Capcana lui Nicușor Dan privind raportul alegerilor. Băsescu arată soluția

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că actualul șef al statului, Nicușor Dan, „face o mare greșeală și este într-o capcană” dacă prezintă raportul referitor la anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.

Băsescu a spus că datele și documentele privind decizia de anulare trebuiau transmise către procurori, care să investigheze ceea ce s-a întâmplat în acel moment.

„Unde cred că președintele face o mare greșeală și este într-o capcană, de fapt, să prezinte raportul cu motivele pentru care s-au anulat alegerile prezidențiale în 2024. Ce treabă are președintele Nicușor Dan? El nu a candidat atunci.

Cineva i-a pus în brațe problema și dânsul a luat-o, cred că din neatenție, din dorința de a da un răspuns, dar nu era treaba lui. Treaba lui era așa: după ce a fost validat, să se ducă la Cotroceni, să cheme secretarul CSAT-ului: domnul secretar, stenogramele și toate documentele ședinței în care s-a dezbătut problema, le primea pe masă, punea mâna pe telefon, domnul procuror general, vă invit, vă rog, la mine, poftiți, ăsta-i opisul, astea-s documentele, începeți ancheta de ce s-au anulat alegerile!”, a explicat Băsescu la România TV.

Fostul șef al statului a spus că frauda de la alegeri care face obiectul investigației este de competența procurorilor și nu a președintelui.

„Cred că e foarte bine și din punct de vedere al imaginii în afara țării. Problema anulării alegerilor să fie lăsată la instituțiile abilitate să facă anchete. Cât timp va fi la politicieni, la CSAT, la președinte obligația de a da răspunsuri, nu va convinge pe nimeni și va fi tot timpul semnul de întrebare de ce politicienii trebuie să o rezolve și nu instituțiile statului, în astfel de situații. Discutăm de încălcarea gravă a Constituției când discutăm de anulat alegeri”, a declarat Băsescu.

Traian Băsescu a explicat că este obligatorie cooperarea dintre structurile de securitate și procurori, amintind că SRI are o divizie de apărare a Constituției care poate furniza anchetatorilor date despre evenimentele de la alegerile din 2024.