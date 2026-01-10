Băsescu: Sporurile și pensiile au generat deficitul, nu românii. Reducerea cheltuielilor ar fi fost soluția

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că nu era nevoie de creșteri de taxe pentru populație, ci de reducerea cheltuielilor statului. El a amintit măsurile adoptate în 2010, precizând că la acel moment ajustările vizau „zona care a generat deficitul”.

„De fapt, asta era toată cheia: nu era nevoie de creșteri de taxe, ci de reducerea cheltuielilor. Sunt 17 taxe și accize, accizele au fost mărite, la fel unele taxe, nu-s multe taxe noi, dar peste tot a crescut fiscalitatea. Încercam să mă pun în situația unui om care are o pensie de 2000 de lei. Taxa pe casă vede că s-a dublat, sau chiar mai mult, taxa pe mașină a explodat și ea. Pe dividende sunt taxe suplimentare. Oriunde se mișcă românul, îl izbește o taxă crescută. De asta cred că s-a greșit foarte mult cu această soluție. Este opinia mea, care am făcut altceva, deci eu am o experiență, nu vorbesc că mi se pare”, a declarat Băsescu la România TV.

„De ce insist să spun că nu e corect? Pentru că deficitul nu s-a făcut de toată populația, sectorul privat nu a avut nicio contribuție, marele deficit s-a creat pe pensii și pe salarii și pe celebrele sporuri, asta înseamnă aici trebuia operat. Numai la bugetari s-au utilizat bani din rezervă să crească sporurile sau salariile. De ce nu te-au dus doar acolo? De ce pui toată economia, tot sectorul privat să fie părtaș la recuperarea unor bani care s-au dat nesăbuit pentru ca tu, PSD, sau tu, PNL, să câștigi alegerile?”, a explicat Băsescu.

Fostul președinte a mai spus că, în 2010, când România se confrunta cu un deficit bugetar similar, măsurile au fost direcționate către sectorul care a generat deficitul, fără a afecta sectorul privat. Băsescu a menționat că aceste măsuri ar fi putut fi aplicate „în mod gradat”, considerând că implementarea simultană a majorărilor fiscale pune cetățenii „într-o situație extrem de dificilă”.

El a adăugat că nu era nevoie de „un studiu de impact” detaliat asupra măsurilor fiscale, afirmând că „în situații de criză nu stai să cauți foarte mult efectele, altele decât cele care rezolvă criza”. Băsescu a mai spus că președintele Nicușor Dan se distanțează de Guvern în privința măsurilor fiscale, susținând că deciziile aparțin Executivului.