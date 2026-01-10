Bolojan, atacat din interiorul PNL. Primarii, prinși în furtuna taxelor și impozitelor: Au rămas să gestioneze nota de plată

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a declarat că, în ultimele zile, mulți primari au fost făcuți vinovați pentru creșterea taxelor și impozitelor locale, însă această decizie nu le aparține. „S-au schimbat regulile la nivel central, dar primarii au rămas să gestioneze nota de plată. Nu trageți în primari pentru o decizie luată la centru. Primarii țin comunitățile în picioare, zi de zi”, a transmis Thuma pe Facebook.

Într-o postare pe Facebook, președintele CJ Ilfov a explicat că taxele și impozitele au fost modificate prin pachetul fiscal intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și prin ordonanța din decembrie 2025, care a stabilit noile reguli pentru anul curent. „Mesajul public a fost limpede: cine nu se conformează riscă să piardă bani prin transferuri de la bugetul de stat”, a scris Thuma, făcând referire la măsurle luate de Guvernul Bolojan.

Hubert Thuma a mai transmis că primarii nu decid majorarea taxelor și impozitelor, ci doar gestionează efectele schimbărilor decise la nivel central. „Pe scurt: s-au schimbat regulile la nivel central, dar primarii au rămas să gestioneze nota de plată. Cu alte cuvinte, presiunea deficitului a fost împinsă către nivel local”, a adăugat acesta.

Președintele CJ Ilfov a explicat că, în general, taxele locale plătite de cetățeni nu reprezintă grosul veniturilor într-un buget local, mai ales în zonele dezvoltate. Bugetele comunităților depind în principal de două surse: economia reală, prin impozitul pe venit redistribuit către comunități, și investițiile, inclusiv fondurile europene.

„Dacă vrem administrații locale puternice fără să-i cocoșăm pe oameni, există soluții mai sănătoase: să rămână în comunități mai mult din impozitul pe venit; creșterea veniturilor prin economie, nu prin poveri pe populație. Investiții, locuri de muncă, un climat fiscal predictibil și atractiv”, a mai spus Thuma.

Președintele Consiliului Județean Ilfov a încheiat mesajul său cu un apel la corecta informare a publicului și la recunoașterea rolului primarilor: „Nu trageți în primari pentru o decizie luată la centru. Primarii țin comunitățile în picioare, zi de zi”.