Băsescu: Șeful SPP îl aducea pe Nicușor Dan din Paris în două ore cu un avion TAROM, dar a fost oprit

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că situația în care s-a aflat președintele României, Nicușor Dan, nevoit să aștepte pe un aeroport din apropierea Parisului pentru a reveni în țară, a fost „urâtă”.

Băsescu a mai spus că, în opinia sa, dacă șeful Serviciului de Protecție și Pază (SPP), Lucian Pahonțu, nu ar fi fost „oprit”, un avion al companiei TAROM ar fi putut ajunge la Paris în aproximativ două ore pentru a-l prelua pe șeful statului și delegația acestuia.

„Urât! Sunt convins că Pahonțu, dacă nu era oprit, aducea avionul de la TAROM în două ore la Paris și pleca cu președintele și delegația”, a declarat Traian Băsescu la România TV.

Întrebat cine l-a împiedicat pe șeful SPP să trimită un avion pentru a-l prelua pe președintele României de la Paris, fostul președinte a spus că nu știe cine a luat această decizie și că este nevoie de explicații.

„Nu știu, e... trebuie să avem o explicație”, a afirmat Traian Băsescu: „Nu există variantă aici să-mi spui: președintele a plecat, dar dacă acest avion se defecta, nu îl aducea acasă pe președinte? Acum l-au adus când s-a oprit zăpada, când s-a oprit ninsoarea sau când n-a mai fost ceață la Otopeni. Dar dacă se defecta, stăteau acolo până se repara avionul?”.

El a mai spus că imaginea creată a fost una „inadmisibilă” și a afirmat că inclusiv acceptarea acestei situații de către președinte a contribuit la problemă. „A fost inadmisibilă imaginea și faptul că… chiar faptul că președintele a acceptat să nu fie adus acasă imediat”, a adăugat Traian Băsescu.

Fostul șef al statului a declarat că, din punct de vedere instituțional, problema ar fi putut fi rezolvată, susținând că nu se poate ca președintele României să nu aibă la dispoziție o aeronavă.

Traian Băsescu a spus că TAROM are permanent un avion de rezervă pentru zborurile companiei, care ar fi putut fi solicitat pentru o astfel de situație:

„Nu se poate întâmpla să nu existe un avion care să fie pus la dispoziția președintelui. TAROM are tot timpul un avion în rezervă pentru zborurile companiei, dar care putea fi solicitat. TAROMULUI îi dai dispoziție, dacă e vorba de președinte, ai lăsat pasagerii în aeroport, te duci și aduci președintele. Instituțional se rezolva problema”. În același context, Traian Băsescu a sugerat ca Președinția și Guvernul să cumpere o aeronavă destinată deplasărilor oficiale ale șefului statului. El a precizat că, în cazul unei astfel de achiziții, nu ar opta pentru un avion second-hand.