Jurnalistul Mirel Curea, despre declarațiile făcute de Marius Lazurca: Este știut, la Davos se vor duce fel de fel de hahalere

Jurnalistul Mirel Curea, prim-redactor șef adjunct la Evenimentul Zilei, a reacționat la declarația făcută de Marius Lazurca, consilierul pentru securitate națională al președintelui Nicușor Dan, care a afirmat că șeful de stat nu va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos deoarece a vrut să transmită românilor mesajul „nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezența mea în țară”. „Este știut, la Davos se vor duce fel de fel de hahalere, pe care este bine să le eviți, ca să nu te compromiți”, a scris jurnalistul, într-un ton ironic, într-o postare pe Facebook.

„Este știut, la Davos se vor duce fel de fel de hahalere, pe care este bine să le eviți, ca să nu te compromiți”, a scris acesta.

Jurnalistul a continuat pe același ton ironic și a afirmat că persoanele care merg la Davos „nu prea au ce face pe acasă, nu știu cum să scape de nevestele și de popoarele lor, niște pisălogi toți, drept care își construiesc fel de fel de pretexte. Ba se duc la pește, ba la meci, ba la Davos, ca să umble telelei prin lume”.

„Mai mult, în țară președintele rezolvă zilnic chestii care mai de care mai importante. Păcat însă, pentru că astfel, Nicușor Dan pierde ocazia de a-și mai face niște selfiuri cu niște avioane militare elvețiene, sau chiar cu niște polițiști de la rutiera elvețiană, care dirijează circulația prin Davos. Da, Marius Lazurca este ăla care ar vrea șef la SIE”, a mai scris acesta.

Marius Lazurca a explicat că președintele nu participă la Forumul Economic Mondial de la Davos, întrucât România este reprezentată la nivel înalt de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. El a precizat că nu este neobișnuit ca statele să fie reprezentate la acest eveniment de miniștrii lor de externe.

Conform consilierului pentru securitate, președintele a decis în final să rămână în țară, în urma unor discuții aprofundate, mesajul său către români fiind că „nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezența mea în țară”.