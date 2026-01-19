Politica

De ce nu va participa Nicușor Dan la Forumul de la Davos. Explicațiile unui consilier prezidențial

De ce nu va participa Nicușor Dan la Forumul de la Davos. Explicațiile unui consilier prezidențial
Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională, Marius Lazurca, a anunţat că preşedintele Nicuşor Dan nu va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos de săptămâna viitoare, menţionând existenţa altor urgenţe, crize şi priorităţi pe agenda şefului statului, care necesită prezenţa acestuia în ţară.

De ce nu participă Nicuşor Dan la Forumul Economic Mondial de la Davos

Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională, Marius Lazurca, a explicat că absenţa preşedintelui Nicuşor Dan de la Forumul Economic Mondial de la Davos este justificată în condiţiile în care România este reprezentată la nivel înalt de ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, precizând că nu este neobişnuit ca statele să fie reprezentate la acest eveniment de către miniştrii lor de externe.

„Decizia preşedintelui este uşor de înţeles şi o să o explic foarte concis. Agenda preşedintelui, oricărui preşedinte, este sub asediul urgenţelor, crizelor şi priorităţilor.” a declarat Marius Lazurca la Antena 3 CNN.

Marius Lazurca a mai declarat că decizia preşedintelui este uşor de înţeles, subliniind că agenda oricărui şef de stat se confruntă cu urgenţe, crize şi priorităţi, iar principalul exerciţiu al unui preşedinte este acela de a le prioritiza pe cele care se aglomerează pe agenda sa.

Decizia lui Nicușor Dan de a rămâne în ţară

Marius Lazurca a declarat că decizia preşedintelui Nicuşor Dan de a nu participa la Forumul Economic Mondial de la Davos a fost luată în urma unor discuţii aprofundate şi privind oportunitatea prezenţei acestuia la eveniment, precizând că hotărârea nu a fost una uşoară.

Forumul Economic de la Davos. Sursa foto Arhiva EVZ

Potrivit lui Marius Lazurca, preşedintele a decis în final să rămână în ţară, mesajul său către români fiind că „nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară”, adăugând că, dacă există un responsabil pentru lipsa substanţei necesare participării la Davos, acesta este chiar consilierul prezidenţial.

Reprezentarea României la Forumul Economic Mondial de la Davos

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, România va fi reprezentată la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, care va avea loc în Elveţia, în perioada 19–23 ianuarie, de ministrul de Externe, Oana Ţoiu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidenţial Radu Burnete.

MAE precizează că tema centrală a ediţiei din acest an este susţinerea dialogului, în contextul unor fragmentări politice şi ideologice tot mai accentuate, iar agenda discuţiilor va fi axată pe cinci provocări majore la nivel global: cooperarea într-o lume contestată, identificarea unor noi surse de creştere, investiţiile în capitalul uman, promovarea responsabilă a inovaţiei şi creşterea prosperităţii globale.

 

