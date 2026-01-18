Nicușor Dan, după ameninţările lui Trump: Trebuie să reluăm discuţiile directe între noi 

Președintele Nicușor Dan a transmis, duminică, că este îngrijorat de posibila evoluție a situației, în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a anunțat aplicarea unor taxe vamale sporite statelor care se opun preluării Groenlandei, măsură contestată de aliații europeni. „Trebuie să reluăm discuţiile directe între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare”, a scris acesta, într-o postare pe X.

Într-o postare publicată duminică pe platforma X, șeful statului român atrage atenția asupra escaladării declarațiilor publice și insistă asupra necesității reluării dialogului diplomatic.

„Sunt profund îngrijorat de escaladarea declaraţiilor publice dintre partenerii şi aliaţii transatlantici cu privire la evoluţiile recente. Trebuie să reluăm discuţiile directe între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare”, a scris acesta.

Reamintim că Trump urmărește anexarea Groenlandei, insulă arctică aflată sub suveranitatea Danemarcei, iar intensificarea amenințărilor din ultimele săptămâni a afectat relațiile dintre Europa și Statele Unite. Liderul de la Casa Albă a anunțat că va sancționa opt țări — Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda — care se opun anexării Groenlandei și au trimis deja militari în zonă.

Sancțiunile invocate de președintele SUA vizează suprataxe vamale aplicate tuturor produselor provenite din cele opt state europene, de 10% începând cu 1 februarie, cu posibilitatea majorării la 25% de la 1 iunie.

Trump a precizat că aceste măsuri vor rămâne în vigoare până la preluarea Groenlandei, pentru care ar fi dispus să plătească până la 700 de miliarde de dolari, potrivit unor estimări care nu au fost confirmate de Casa Albă.

În acest context, liderii europeni au reacționat și au început să răspundă public. Premierul italian Giorgia Meloni, cunoscută pentru relația sa bună cu Trump, a declarat că sancționarea Europei reprezintă o greșeală.

La rândul său, premierul britanic Keir Starmer a anunțat că va discuta situația cu Trump în cel mai scurt timp. De asemenea, președintele francez Emmanuel Macron a cerut Uniunii Europene să răspundă amenințărilor formulate de liderul american.