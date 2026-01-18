Politica

Nicușor Dan, după ameninţările lui Trump: Trebuie să reluăm discuţiile directe între noi 

Comentează știrea
Nicușor Dan, după ameninţările lui Trump: Trebuie să reluăm discuţiile directe între noi Nicușor Dan. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a transmis, duminică, că este îngrijorat de posibila evoluție a situației, în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a anunțat aplicarea unor taxe vamale sporite statelor care se opun preluării Groenlandei, măsură contestată de aliații europeni. „Trebuie să reluăm discuţiile directe între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare”, a scris acesta, într-o postare pe X.

Nicușor Dan: „Sunt profund îngrijorat de escaladarea declaraţiilor publice”

Într-o postare publicată duminică pe platforma X, șeful statului român atrage atenția asupra escaladării declarațiilor publice și insistă asupra necesității reluării dialogului diplomatic.

„Sunt profund îngrijorat de escaladarea declaraţiilor publice dintre partenerii şi aliaţii transatlantici cu privire la evoluţiile recente. Trebuie să reluăm discuţiile directe între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare”, a scris acesta.

Ce tarife vrea Trump să aplice țărilor europene

Reamintim că Trump urmărește anexarea Groenlandei, insulă arctică aflată sub suveranitatea Danemarcei, iar intensificarea amenințărilor din ultimele săptămâni a afectat relațiile dintre Europa și Statele Unite. Liderul de la Casa Albă a anunțat că va sancționa opt țări — Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda — care se opun anexării Groenlandei și au trimis deja militari în zonă.

Sancțiunile invocate de președintele SUA vizează suprataxe vamale aplicate tuturor produselor provenite din cele opt state europene, de 10% începând cu 1 februarie, cu posibilitatea majorării la 25% de la 1 iunie.

Donald Trump

Donald Trump / sursa foto: captură video

Trump a precizat că aceste măsuri vor rămâne în vigoare până la preluarea Groenlandei, pentru care ar fi dispus să plătească până la 700 de miliarde de dolari, potrivit unor estimări care nu au fost confirmate de Casa Albă.

Liderii europeni, nemulțumiți de anunțul lui Trump

În acest context, liderii europeni au reacționat și au început să răspundă public. Premierul italian Giorgia Meloni, cunoscută pentru relația sa bună cu Trump, a declarat că sancționarea Europei reprezintă o greșeală.

La rândul său, premierul britanic Keir Starmer a anunțat că va discuta situația cu Trump în cel mai scurt timp. De asemenea, președintele francez Emmanuel Macron a cerut Uniunii Europene să răspundă amenințărilor formulate de liderul american.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:52 - Dinamo - „U” Cluj, ora 20.30. Derby-ul zilei se joacă pe Arena Națională
18:39 - Scandaluri incendiare din showbiz. Vedete care s-au certat și bătut în direct
18:32 - Nicușor Dan, după ameninţările lui Trump: Trebuie să reluăm discuţiile directe între noi 
18:22 - Zile libere în plus pentru mii de angajați. Ce prevede Codul muncii în 2026
18:19 - Un bărbat din București, reținut după ce a smuls cerceii din aur din urechile unei femei
18:15 - Csikszereda - FC Botoșani, 1-0. Pas greșit făcut de oaspeți în lupta pentru titlu

HAI România!

Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea

Proiecte speciale