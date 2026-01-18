Trump cere schimbarea regimului de la Teheran. Atac dur la adresa liderului suprem al Iranului

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Iranul ar avea nevoie de o schimbare la nivel de conducere, acuzându-l pe liderul suprem iranian, Ali Khamenei, de responsabilitate pentru situația internă din țară, potrivit The Jerusalem Post.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației și sunt relatate de agenția PoliticoAFP. Afirmațiile vin pe fondul protestelor declanșate în Iran la finalul lunii decembrie și al tensiunilor diplomatice dintre Washington și Teheran.

În interviul acordat Politico, Donald Trump l-a acuzat pe liderul suprem iranian de responsabilitate directă pentru situația din Iran.

„Ayatollahul Khamenei este vinovat de faptul că și-a distrus definitiv țara și că a recurs la violență la un nivel fără precedent”, a declarat președintele american. Totodată, Trump a afirmat că „a venit timpul să căutăm noi lideri pentru Iran”.

În același context, liderul de la Casa Albă a susținut că Ali Khamenei „este un om bolnav care ar trebui să-și conducă corect țara și să înceteze să mai omoare oameni”, adăugând că Iranul este „cel mai rău loc în care să trăiești din lume, din cauza mediocrității liderilor ei”.

Manifestațiile din Iran au început pe 28 decembrie, la Teheran, fiind inițial declanșate de comercianți nemulțumiți de creșterea costului vieții. Ulterior, la 8 ianuarie, protestele au căpătat o amploare mai mare și s-au transformat în manifestații deschise împotriva Republicii Islamice instaurate în 1979.

Potrivit estimărilor formulate de experți și organizații neguvernamentale, valul de proteste a fost reprimat temporar prin intervenții ale forțelor de securitate, represiunea fiind descrisă ca soldată cu mii de morți. Autoritățile iraniene nu au publicat un bilanț oficial al victimelor.

Ali Khamenei a respins acuzațiile formulate de președintele american și a susținut că Washingtonul ar fi implicat în destabilizarea situației interne din Iran.

„Noi îl considerăm pe președintele american vinovat de victime, de pagube și de acuzațiile pe care le-a proferat împotriva națiunii iraniene”, a declarat liderul suprem.

Într-un discurs adresat susținătorilor săi, transmis în direct de televiziunea de stat cu ocazia unei sărbători religioase, Khamenei a afirmat: „Prin harul lui Allah, națiunea iraniană trebuie să rupă spatele răzvrătiților, așa cum a rupt spatele răzvrătirii”.

Donald Trump a reacționat la declarațiile liderului iranian sugerându-i acestuia „să se concentreze asupra bunei gestiuni a țării sale, așa cum fac eu în Statele Unite, în loc să se concentreze asupra masacrării a mii de persoane”. Președintele american a adăugat că „leadershipul se bazează pe respect și nu pe frică și moarte”.

Acest schimb de replici are loc după ce, în ultimele săptămâni, Donald Trump a lansat mai multe avertismente privind o posibilă intervenție militară. La rândul său, Teheranul a acuzat Washingtonul că ar alimenta o „operațiune teroristă” menită să deturneze manifestațiile pașnice generate de criza economică.

Miercuri, președintele american a anunțat că a fost informat „de surse foarte importante” că „omorurile au luat sfârșit”, fără a oferi detalii suplimentare privind natura acestor informații.