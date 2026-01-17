Donald Trump se răzbună pe opt țări europene. Taxe vamale pentru că s-au opus anexării Groenlandei

Donald Trump a anunțat că va impune taxe vamale pentru opt țări din Europa, care s-au opus ca SUA să anexeze Groenlanda. Vestea a fost dată de liderul de la Casa Albă pe rețeaua Truth Social.

Trump a vorbit despre o pace mondială și despre China și Rusia, care și ele își doresc să aibă o influență cât mai mare în Groenlanda. „Am subvenționat Danemarca și toate țările Uniunii Europene timp de mulți ani prin faptul că nu le-am impus tarife sau alte forme de remunerație. Acum, după secole, a venit vremea ca Danemarca să dea înapoi. Miza este pacea mondială! China și Rusia vor Groenlanda, iar Danemarca nu poate face nimic în privința asta. Au două sănii trase de câini drept protecție, dintre care una adăugată recent”, a transmis președintele SUA.

Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda sunt cele opt țări pe care Trump le-a luat în vizor, pentru că s-au opus demersului său. El a spus despre aceste state că „joacă un joc periculos”. Iar în acest context este nevoit să apeleze la măsuri foarte dure.

„De aceea este imperativ ca, pentru a proteja pacea globală și securitatea, să fie luate măsuri dure pentru ca această situație potențial periculoasă să se sfârșească repede și fără dubii“, a mai transmis liderul de la Casa Albă.

Țările vizate vor fi taxate cu un procent de 10% pentru orice bun exportat în SUA, începând cu data de 1 februarie. De la 1 iunie, taxa va crește la 25%. Și va fi aplicată până când se va ajunge la un acord pentru cumpărarea Groenlandei.

„Sute de miliarde de dolari sunt cheltuiți pentru programe de securitate care au legătură cu Domul, inclusiv pentru posibila protejare a Canadei, iar acest sistem foarte inteligent, dar foarte complex poate funcționa la potențialul și eficiență maxime, dacă acest teritoriu este inclus în el”, a mai scris Trump.