Represiunea din Iran a lăsat în urmă 16.500 de morți și 330.000 de răniți

Regimul iranian a ucis cel puțin 16.500 de persoane și a rănit peste 330.000 de altele, în timp ce continuă să vizeze fără milă demonstranții, și chiar civilii neimplicați, în protestele antiguvernamentale la nivel național, arată un nou raport șocant realizat de medici iranieni și citat de Sunday Times.

Numărul alarmant al morților - depășind cu mult cele aproximativ 3.100 verificate de grupurile de activiști - a fost detaliat într-un nou raport al medicilor de la fața locului care tratează victimele în mijlocul masacrului.

Cifrele tulburătoare, compilate de la opt spitale importante și 16 departamente de urgență, au dezvăluit că între 16.500 și 18.000 de persoane au fost ucise, majoritatea victimelor fiind considerate a avea sub 30 de ani.

„Acesta este un nivel complet nou de brutalitate”, a declarat profesorul Amir Parasta, chirurg oftalmolog iraniano-german, care a vorbit în numele a zeci de profesioniști din domeniul medical din Teheran.

„[În 2022] foloseau gloanțe de cauciuc și pistoale cu alice pentru a scoate ochii. De data aceasta folosesc arme de uz militar, iar ceea ce vedem sunt răni provocate de împușcături și șrapnele, în cap, gât și piept”, a continuat el.

„Am vorbit cu zeci de medici de pe teren și sunt cu adevărat șocați și plâng. Aceștia sunt chirurgi care au văzut războiul”, a mai spus medicul.

Alte 330.000 până la 360.000 de persoane au fost rănite, inclusiv copii și femei însărcinate, conform raportului. Cel puțin 1.000 de persoane și-au pierdut un ochi, un spital din Teheran raportând 7.000 de leziuni oculare.

„Există atât de multe leziuni oculare cauzate de împușcături încât nu știm pe cine să tratăm mai întâi”, a declarat un oftalmolog, conform publicației britanice.

Protestele, care au izbucnit pe 28 decembrie, s-au răspândit rapid în toate cele 31 de provincii, transformându-se din demonstrații legate de o economie în colaps în cea mai serioasă amenințare la adresa ayatollahilor iranieni de la Revoluția Islamică din 1979 încoace.

Regimul a răspuns cu o forță copleșitoare, desfășurând Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice și miliția sa Basij pentru a înăbuși tulburările, potrivit grupurilor pentru drepturile omului și relatărilor martorilor.

Pe măsură ce crimele se intensificau, autoritățile au impus o întrerupere aproape totală a internetului pe 8 ianuarie, cufundând Iranul în „întuneric digital” timp de peste opt zile - o mișcare văzută pe scară largă ca un efort de a ascunde masacrul și de a împiedica răspândirea imaginilor în afara țării.

„Acesta este un genocid sub acoperirea întunericului digital”, a declarat Parasta pentru Times. „Au spus că ne vor ucide până când acest lucru se va opri și asta fac.”

Imaginile care au apărut, în ciuda închiderii internetului, au arătat rânduri de cadavre îngrămădite în interiorul și în afara morgilor, inclusiv la centrul criminalistic Kahrizak din Teheran, în timp ce familiile disperate căutau rude dispărute pe fondul amenințărilor și intimidării.

O persoană care a fugit din Iran a declarat publicației că IRGC „a împușcat pe toată lumea” într-o noapte și „încerca calm să țintească spre capetele oamenilor”. „Lunetiștii de pe acoperișuri trăgeau oameni în ceafă”, își amintește o altă persoană.

Medicii au indicat că multe victime au murit din cauza unei lipse critice de sânge, a relatat publicația. În ciuda faptului că personalul medical din mai multe spitale donează sânge pentru a salva vieți, forțele de securitate au blocat transfuziile în anumite cazuri.

„Luptăm ore întregi pentru a salva vieți, doar pentru a pierde pacienți pentru că nu au voie să primească transfuzii de sânge”, a declarat un chirurg din Teheran.