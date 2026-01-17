Trump, ținta amenințărilor cu moartea din Iran. Secret Service, în alertă

Secret Service este în alertă după ce televiziunea de stat iraniană a difuzat o amenințare la adresa președintelui Donald Trump la începutul acestei săptămâni, făcând referire la tentativa de asasinat din timpul campaniei electorale, petrecută la Butler, în Pennsylvania, în 2024, potrivit unui reporter al i24 și confirmării oficiale americane.

Clipul difuzat de televiziunea regimului islamist de la Teheran arăta un panou ținut de un manifestant la o adunare în favoarea ayatollahilor. Panoul conținea o fotografie devenită emblematică a lui Trump, stând pe scenă cu urechea însângerată după ce a fost lovit de un glonț la evenimentul de campanie din Butler, în timp ce agenții Secret Service se grăbeau să-l ajute.

Legenda de sub fotografie, scrisă în farsi, spunea: „De data aceasta, [glonțul] nu va rata”, potrivit corespondentului de știri i24, Amichai Stein, care a postat o captură de ecran a clipului TV pe contul său X.

Secret Service a confirmat că este la curent cu fotografia publicată de oficiosul iranian.

Reamintim că, la mitingul electoral din Pennsylvania, Trump și-a întors capul cu o fracțiune de secundă înainte ca glonțul să-l lovească, evitând ceea ce ar fi putut fi un foc de armă mortal. Sfidând măsurile de protecție, Trump s-a ridicat, a ridicat pumnul, și a strigat „Luptă, luptă, luptă!”, înainte de a fi scos de pe scenă de agenții Secret Service.

Amenințarea difuzată de televiziunea de stat iraniană vine pe fondul tensiunilor crescânde dintre Statele Unite și Iran și în contextul în care poporul iranian se revoltă împotriva dictaturii brutale a „liderului suprem”, ayatollahul Ali Khamenei.

Protestele au început din cauza crizei economice a țării izolate din Orientul Mijlociu, care a devenit din ce în ce mai gravă pe măsură ce valoarea rialului, moneda iranienă, s-a prăbușit. Regimul islamist de la Teheran a reprimat dur protestele, iar numărul uciderilor este estimat la cel puțin trei mii.

Agenția de știri Human Rights Activists, cu sediul în SUA, a anunțat că 1.847 dintre morți erau protestatari, iar 135 erau membri ai forțelor de securitate iraniene. Alte rapoarte indică faptul că numărul morților este de peste 3.000, conform Fox News.

Între timp, administrația Trump a analizat posibilitatea unor acțiuni militare pentru a opri masacrul civililor. „Am anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni până când uciderea fără sens a protestatarilor SE ÎNCHEIE. AJUTORUL ESTE PE DRUM”, a postat Trump marți pe Truth Social.

Cel puțin un portavion american a fost mutat în regiune, au declarat surse militare pentru Fox News. Aceleași surse au spus că se așteaptă ca sistemele de apărare antirachetă să fie desfășurate în regiune pentru a proteja bazele militare americane și aliate.

Joi după-amiază, Trump a declarat presei că „surse foarte importante de cealaltă parte” l-au informat că Iranul a oprit execuția protestatarilor, dar a spus că urmărește situația cu atenție.

Vineri, președintele a anunțat pe TRUTH Social că sute de execuții programate au fost oprite. „Respect foarte mult faptul că toate spânzurările programate, care urmau să aibă loc ieri (peste 800 dintre ele), au fost anulate de conducerea Iranului. Mulțumesc!”, a spus el într-o postare la prânz.În ceea ce privește iminența unei acțiuni militare, Trump a rămas evaziv, reiterând că monitorizează situația.