Culisele deciziei lui Trump de a nu ataca în Iran. Ce face acum armata SUA

Încep să apară culisele deciziei președintelui SUA Donald Trump de a anula - sau amâna - o lovitură militară asupra dictaturii islamice din Iran. Surse citate de Jerusalem Post, New York Times și Wall Street Journal au explicat care au fost rațiunile acestei decizii. Între timp, însă, Fox News anunță o nouă mutare strategică a forțelor armate ale SUA în zona Orientului Mijlociu.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-ar fi cerut lui Donald Trump să oprească atacurile americane din Iran, potrivit NYT. Informația a apărut după ce SUA a părut să treacă la mijloace diplomatice de presiune pentru a opri represiunea iraniană asupra protestatarilor.

Prim-ministrul Netanyahu i-a cerut personal președintelui SUA să amâne un atac militar american asupra Iranului, a relatat joi The New York Times, citând un oficial american de rang înalt, care a vorbit sub protecția anonimatului.

Cei doi lideri ar fi avut o convorbire telefonică miercuri. Casa Albă a confirmat că apelul a avut loc după ce The Jerusalem Post a solicitat comentarii. Cu toate acestea, Casa Albă nu a confirmat conținutul apelului. Dar în aceeași zi, Trump a susținut că a primit informații de la „surse foarte importante de cealaltă parte” că Iranul a încetat să mai ucidă disidenți.

„Ni s-a spus că uciderile din Iran se opresc și că nu există niciun plan pentru execuții”, a declarat el în timpul unei conferințe de presă din Biroul Oval. „Nu există niciun plan pentru execuții sau o execuție. Mi s-a spus asta din surse sigure. Vom afla despre asta. Sunt sigur că, dacă se va întâmpla, voi fi foarte supărat.”

Joi, Casa Albă a anunțat că 800 de execuții ar fi fost oprite în Iran, adăugând că Trump continuă să monitorizeze îndeaproape situația. „Am salvat multe vieți ieri”, a declarat Trump într-o convorbire telefonică cu NBC News, joi.

Articolul New York Times a apărut după ce SUA a părut să treacă la mijloace diplomatice de presiune pentru a opri represiunea iraniană asupra protestatarilor anti-regim. Biroul Prim-ministrului Netanyahu nu a răspuns solicitării de comentarii a The New York Times.

Tot miercuri, în ziua în care Netanyahu și Trump au vorbit la telefon, mai mulți diplomați au declarat pentru The Jerusalem Post că ei cred că președintele va lua măsuri militare. „Sentimentul era că Trump urma să atace”, a spus o sursă. O sursă israeliană a refuzat să detalieze conversația și a declarat că Ierusalimul „respectă decizia lui Trump”.

Totodată, au apărut rapoarte conform cărora oficiali din Qatar, Arabia Saudită și Oman au lucrat „în culise” pentru a dezamorsa tensiunile dintre SUA și Iran, în încercarea de a preveni un atac, a declarat joi o sursă familiarizată cu situația pentru Washington Post.

Reuters a relatat joi că Egiptul a fost, de asemenea, implicat în eforturile diplomatice.

De asemenea, unii oficiali americani l-au avertizat pe Trump că atacurile militare pe scară largă asupra Iranului nu vor răsturna regimul, porivit WSJ. Așa că Trump a amânat atacurile, spunând că va monitoriza modul în care Teheranul gestionează activitățile de protest în curs înainte de a decide asupra domeniului de aplicare al oricărei potențiale acțiuni militare.

În același timp, unele surse spun că armata americană ar avea nevoie de mai multă putere de foc în regiune pentru a lansa o acțiune militară la scară largă, pentru a proteja forțele americane mobilizate în regiune și a proteja aliații regionali, inclusiv Israelul, în cazul în care Iranul ar riposta împotriva unui atac, i-au spus consilierii lui Trump, potrivit oficialilor.

Cu toate acestea, acțiuni militare de mai mică amploare ar putea stimula moralul protestatarilor la nivel național, chiar dacă în cele din urmă nu ar schimba reprimarea protestatarilor de către regimul de la Teheran, au mai declarat oficialii americani.

Deși Trump nu a luat încă o decizie finală, el a solicitat mobilizarea resurselor militare americane în pregătirea unui posibil ordin de atac la scară largă, au mai declarat oficialii.

Trump și echipa sa „au comunicat regimului iranian că, dacă masacrele continuă, vor exista consecințe grave”, a declarat joi Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe. Doar Trump știe ce va face în Iran, iar o „echipă foarte, foarte mică de consilieri este luată în considerare în gândirea sa”, a adăugat ea.

Este probabil ca Trump să ordone navei USS Abraham Lincoln să se repoziționeze din Marea Chinei de Sud în Orientul Mijlociu, au declarat pentru WSJ doi oficiali americani și o altă persoană familiarizată cu această mișcare. Această călătorie ar dura aproximativ o săptămână, au menționat aceștia.

Între timp, senatorul Lindsey Graham a declarat reporterilor că susține un atac la scară mai mare, a relatat WSJ, adăugând că speră că „zilele” regimului iranian sunt numărate.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, le-a declarat reporterilor că „toate opțiunile rămân pe masă” în ceea ce privește acțiunea militară a SUA în Iran. În ciuda deciziei președintelui american Donald Trump de a nu ataca Iranul miercuri, mai multe surse au declarat joi pentru The Jerusalem Post că acesta ar putea totuși să dea undă verde unei acțiuni militare.

Deși președintele Trump a refuzat să răspundă la o întrebare din partea NBC într-un interviu dacă opțiunea atacului este încă pe masă, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat reporterilor că „toate opțiunile rămân pe masă”.

Trump monitorizează îndeaproape situația de la fața locului din Iran, a adăugat Leavitt. Ea a mai spus că Trump și echipa sa au avertizat Teheranul că vor exista „consecințe grave” dacă uciderile legate de represiunea sa continuă.

Armata americană se pregătește pentru posibilitatea unor atacuri și își concentrează forțele în regiune. Statele Unite mută grupul de atac al portavionului USS Abraham Lincoln din zona din jurul Chinei în zona de responsabilitate a Comandamentului Central al SUA (CENTCOM). Aanunțul vine după ce Trump a informat Teheranul că SUA nu vor ataca țara și a cerut Republicii Islamice să dea dovadă și ea de reținere.

Fox News a confirmat prin surse militare americane „bine plasate” că cel puțin un portavion se mișcă spre Orientul Mijlociu, pe măsură ce tensiunile cu Iranul continuă să se amplifice, confirmă surse militare pentru Fox News.

Nu este încă clar dacă portavionul este USS Abraham Lincoln, care operează în prezent în Marea Chinei de Sud, sau unul dintre cele două portavioane care au plecat din Norfolk și San Diego la începutul acestei săptămâni. Tranzitul către regiune este așteptat să dureze cel puțin o săptămână.

Se așteaptă ca mijloacele militare americane din aer, uscat și mare să ajungă în regiune în următoarele zile și săptămâni pentru a-i oferi președintelui opțiuni militare în cazul în care decide să efectueze atacuri împotriva Iranului, au declarat surse. Mișcările fac parte din ceea ce oficialii au descris drept un proces de „stabilire a forței”.

O sursă bine plasată citată de Fox News a declarat că, dacă președintele decide să desfășoare o acțiune militară, „Aceasta va fi diferită, mai ofensivă”. Sursa a spus că planificatorii militari americani pregătesc o serie de opțiuni care ar depinde de modul în care regimul iranian va acționa în zilele următoare.

Oficialii americani au confirmat pentru Fox News că în prezent sunt aproximativ 30.000 de soldați americani repartizați în regiunea Comandamentului Central al SUA. În acest moment nu există portavioane sau grupuri de atac de portavioane americane care operează în zona CENTCOM.

Prezența navală americană actuală în regiune include trei distrugătoare și trei nave de luptă litorale. Trei portavioane americane sunt în prezent desfășurate în alte părți, au declarat oficialii: USS George Washington în Yokosuka, Japonia; USS Abraham Lincoln în zona INDOPACOM; și USS Gerald R. Ford în zona SOUTHCOM.

Două portavioane suplimentare din apropierea Norfolk și San Diego nu sunt desfășurate activ. De asemenea, se așteaptă trimiterea în regiune a unor sisteme de apărare antirachetă pentru a consolida apărarea bazelor americane și a Israelului. Sistemele ar include mijloace de apărare antirachetă, potrivit unor surse. Pentagonul nu a răspuns imediat solicitării Fox News de a comenta situația.