Adevărul despre represiunea din Iran. „Am purtat trupul soției mele timp de o oră și jumătate”

Represiunea regimului ayatollahilor din Iran contra protestatarilor a făcut până acum mii de victime, iar mărturiile oamenilor încep să apară. Într-o dezvăluire cutremurătoare ajunsă la BBC Persian, Reza, un protestatar din Teheran, a povestit tragedia prin care a trecut în timpul manifestațiilor care zguduie Iranul. Pe 8 ianuarie, după ce participase împreună cu soția sa, Maryam, la manifestații împotriva dictaturii islamiste, Reza a simțit brusc cum brațul său se ușurează. Într-o fracțiune de secundă, acesta a realizat că partenera sa fusese împușcată mortal.

Reza a mărturisit că nu știe de unde a venit glonțul.

„Era doar haina ei în mâinile mele”, a spus el.

Reza a purtat trupul soției timp de o oră și jumătate până s-a așezat epuizat într-o alee. Locuitorii unei case din apropiere i-au venit în ajutor, au adus o pânză albă și au învelit trupul neînsuflețit al victimei.

Cu câteva zile înainte, Maryam le spusese copiilor ei, de 7 și 14 ani, că uneori părinții merg la proteste și nu se mai întorc.

„Sângele meu, și al vostru, nu valorează mai mult decât al altora”, le-a spus ea.

Maryam este doar una dintre miile de victime ale reprimării violente din Iran. Potrivit agenției de știri HRANA, cel puțin 2.400 de protestatari au fost uciși în ultimele trei săptămâni, inclusiv 12 copii.

Restricțiile severe la internet fac imposibilă stabilirea unui bilanț exact, iar autoritățile iraniene nu au oferit date clare în acest sens. Mai mult, mass-media locală raportează uciderea a 100 de membri ai forțelor de securitate și distrugeri în moschei și bănci.

Protestele au început pe 29 decembrie, în Teheran, după prăbușirea bruscă a monedei naționale. Demonstrațiile s-au extins rapid în întreaga țară și s-au transformat într-un protest împotriva conducerii clericale. Până pe 7 ianuarie, cel puțin 34 de persoane au fost ucise, însă cel mai sângeros val a avut loc în zilele următoare, când mii de oameni au cerut sfârșitul conducerii Ayatollahului Ali Khamenei.

Martorii care au vorbit cu BBC Persian au descris scene de o violență extremă și greu de imaginat. În multe cartiere, atmosfera era apăsătoare, iar oamenii spuneau că străzile „miros a sânge” din cauza numărului mare de victime.

Potrivit acestora, forțele de securitate au tras adesea direct în protestatari, vizând în special capul și fața.

În Tonekabon, Sorena Golgun, un student de 18 ani, a fost împușcat „în inimă” în timp ce fugea de forțele de securitate. Robina Aminian, o studentă de 23 de ani, a fost ucisă în Teheran, iar mama ei a trebuit să o transporte șase ore până acasă și să o îngroape singură, fără familie sau prieteni.

Conform sursei, multe victime nu au luat parte la proteste. Navid Salehi, un asistent medical de 24 de ani, a fost împușcat pe drum spre casă. Multe cadavre au fost trimise la Centrul Medical Legal Kahrizak din Teheran.

Scenele au fost atât de tulburătoare încât un tânăr a parcurs aproape 1.000 km pentru a transmite imagini prin rețelele mobile din țările vecine. Videoclipurile recente analizate de echipa BBC Verify surprind imagini teribile din centrul medical legal Kahrizak din Teheran, unde se văd peste 180 de cadavre.

O tânără care a reușit să părăsească Iranul a descris experiența trăită în timpul protestelor ca fiind asemănătoare unui „război”. Ea a povestit că protestatarii, în ciuda riscurilor uriașe, au rămas „mai uniți ca niciodată”, continuând să iasă în stradă și să-și exprime nemulțumirile față de regimul clerical.

„Îmi este foarte frică pentru cei care încă sunt în Iran”, a spus ea.