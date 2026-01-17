Bruiaj, GPS fals și internet din spațiu. Lupta tăcută din Iran

Rețeaua de internet prin satelit Starlink, operată de compania SpaceX, se confruntă cu una dintre cele mai complexe provocări de securitate de până acum, pe fondul represiunii exercitate de autoritățile iraniene împotriva dizidenților, potrivit agenției Reuters.

Serviciul a devenit un instrument esențial pentru menținerea comunicațiilor în contextul întreruperilor de internet impuse de stat, situație similară celei în care a fost utilizat anterior în timpul războiului din Ucraina.

SpaceX a decis recent să ofere acces gratuit la Starlink pentru utilizatorii din Iran. Această decizie plasează compania fondată de Elon Musk într-un nou context geopolitic tensionat, în care inginerii americani se confruntă cu un stat care dispune de tehnologii de bruiaj și manipulare a semnalelor satelitare.

Modul în care SpaceX va reuși să mențină funcționalitatea Starlink în Iran este monitorizat îndeaproape de forțele armate și agențiile de informații ale Statelor Unite, care utilizează atât Starlink, cât și varianta sa militară, Starshield. De asemenea, situația este urmărită și de China, care dezvoltă propriile constelații de sateliți pentru internet.

John Plumb, fost responsabil pentru politica spațială a Pentagonului în timpul administrației Biden, a declarat: „Ne aflăm într-o etapă timpurie a istoriei comunicațiilor livrate din spațiu, în care SpaceX este singurul furnizor real la această scară”. Acesta a mai adăugat:

„Aceste regimuri represive cred că pot opri comunicațiile, dar cred că se apropie ziua în care acest lucru nu va mai fi posibil”.

Restricționarea comunicațiilor de către autoritățile de la Teheran îngreunează evaluarea amplorii represiunii împotriva protestatarilor.

Organizațiile pentru drepturile omului semnalează că numeroase persoane au fost ucise sau rănite în ultimele zile, însă informațiile complete sunt dificil de obținut.

Raha Bahreini, cercetător pentru Iran în cadrul Amnesty International, a precizat:

„Am verificat zeci de videoclipuri din Iran, inclusiv imagini cu protestatari uciși sau răniți de forțele iraniene, și credem că aproape toate provin de la persoane care aveau acces la Starlink”.

Ea a subliniat însă că restricțiile de comunicare afectează contactul organizațiilor de drepturile omului cu persoanele din Iran.

Starlink funcționează printr-o rețea de aproximativ 10.000 de sateliți aflați pe orbită joasă, ceea ce face semnalul mai dificil de localizat și întrerupt comparativ cu sistemele satelitare tradiționale.

Cu toate acestea, specialiștii afirmă că Iranul utilizează dispozitive de bruiaj și tehnici de „spoofing”, prin transmiterea unor semnale GPS false.

Nariman Gharib, activist al opoziției iraniene și cercetător independent în domeniul securității cibernetice, a declarat: „Poți reuși să trimiți mesaje text, dar poți uita de apeluri video”, descriind efectele acestor interferențe asupra conexiunii.

Deși Starlink nu este autorizat oficial în Iran, Elon Musk a confirmat în repetate rânduri prezența serviciului în țară. În urma protestelor din 2022, acesta a menționat că aproape 100 de terminale erau active.

Ulterior, parlamentul iranian a adoptat o lege care interzice utilizarea Starlink și introduce sancțiuni severe pentru folosirea sau distribuirea tehnologiei.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a declarat pentru Al Jazeera: „Internetul a fost întrerupt după ce ne-am confruntat cu operațiuni teroriste și am realizat că ordinele veneau din afara țării”.

Iranul a apelat și la canale diplomatice, solicitând intervenția Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor din cadrul ONU pentru a bloca serviciul, argumentând că utilizarea Starlink pe teritoriul său este ilegală.